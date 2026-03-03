Bakanlık, İran’a Yönelik Saldırıların Ardından Uçuşları 6 Mart’a Kadar İptal Etti: Pegasus’tan Yolculara Ek Haklar

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önemli bir açıklama yaparak, 6 Mart tarihine kadar bazı uçuşların iptal edildiğini bildirdi. Bu durum, özellikle Orta Doğu bölgesindeki hava trafiğini doğrudan etkileyerek, birçok yolcunun seyahat planlarını alt üst etti.

Pegasus Havayolları, bu iptallerin ardından yolcuların mağduriyetini önlemek amacıyla ek haklar tanıdığını duyurdu. Yolcuların hangi haklardan yararlanabileceği, seyahat planlarını yeniden düzenlemeleri açısından büyük önem taşıyor.

Pegasus’un Tanıdığı Ek Haklar Nelerdir?

Pegasus Havayolları, 28 Şubat 2026 tarihine kadar düzenlenmiş ve 28 Şubat 2026 ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan biletler için ek haklar sunmaktadır. Bu haklar, özellikle İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan’ın Riyad ve Dammam şehirleri ile Bahreyn seferlerine bilet almış yolcuları kapsamaktadır.

Yolcular, bu ek haklardan faydalanmak için Pegasus’un resmi internet sitesi veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bu işlemlerin 31 Mart 2026 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Uçuş İptalleri Hangi Seferleri Kapsıyor?

Bakanlık, iptallerin kapsamını belirlerken Türkiye’nin yanı sıra İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini de içine alacak şekilde genişletti. Ayrıca, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşların 3 Mart tarihine kadar iptal edildiği bildirildi. Bu durum, bölgedeki hava trafiğinin ne denli etkilenebileceğini gözler önüne seriyor.

Yolcuların, iptal edilen uçuşlarla ilgili olarak Pegasus Havayolları’na başvurmaları ve haklarını kullanmaları önem arz ediyor. Acenteden alınan biletler için ise, yolcuların acenteleriyle iletişime geçmeleri gerektiği vurgulandı.

Yolcular Ne Yapmalı?

Pegasus Havayolları, yolcularının mağdur olmaması için gerekli adımları atmaya devam ediyor. Ek hakların yanı sıra, yolcuların seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri ve alternatif çözümler aramaları önerilmektedir. Özellikle iptal edilen seferler hakkında güncel bilgilerin takip edilmesi, yolcuların seyahat süreçlerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır.

Bu süreç içerisinde, yolcuların haklarını kullanabilmeleri adına Pegasus’un sunduğu imkanları değerlendirmeleri ve gerekli işlemleri zamanında yapmaları büyük önem taşımaktadır.