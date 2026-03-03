Dolar
43,9856 %0.06
Euro
51,0727 %-0.7
Gram Altın
7.461,88 % -0,99
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji OpenAI, Pentagon Anlaşmasında Güvenlik Güncellemeleri Yaptı mı?

OpenAI, Pentagon Anlaşmasında Güvenlik Güncellemeleri Yaptı mı?

OpenAI, ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı anlaşmanın güvenlik şartlarını güncelledi. Anlaşma, kitlesel gözetimi yasaklıyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
OpenAI, Pentagon Anlaşmasında Güvenlik Güncellemeleri Yaptı mı?
Okunma Süresi: 2 dk

OpenAI, yapay zeka alanında önemli bir adım atarak ABD Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde güvenlik şartlarını güncellediğini açıkladı. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı bulurken, şirketin CEO'su Sam Altman, anlaşmanın detaylarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Altman, anlaşmanın temel unsurlarından birinin kitlesel gözetimin yasaklanması olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, otonom silah sistemleri gibi güç kullanımında insan sorumluluğunun sürdürülmesi gerektiği üzerinde durarak, bu konuların Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Güvenlik İlkeleri Neden Önemli?

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, beraberinde çeşitli etik ve güvenlik endişelerini de getirmektedir. OpenAI, bu bağlamda güvenlik ilkelerinin sözleşmeye dahil edilmesinin, şirketin misyonu açısından kritik bir adım olduğunu ifade etti. Altman, yapay zeka güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra elde edilen faydanın geniş kitlelere ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Bu ilkeler arasında yurt içinde kitlesel gözetimin yasaklanması, otonom silah sistemlerinde insan sorumluluğunun korunması ve modellerin öngörüldüğü şekilde çalışmasını sağlayacak teknik güvenlik önlemlerinin uygulanması yer almaktadır. Altman, Savunma Bakanlığı'nın bu ilkeleri kabul ettiğini ve ilgili yasa ile politika çerçevesinde bunlara yer verdiğini dile getirdi.

Teknik Güvenlik Önlemleri Neler Olacak?

OpenAI, anlaşmanın bir parçası olarak, yapay zeka modellerinin güvenli ve kontrollü bir şekilde kullanılabilmesi için çeşitli teknik güvenlik önlemleri geliştireceğini duyurdu. Bu önlemler, yalnızca şirketin talebi doğrultusunda değil, aynı zamanda Savunma Bakanlığı'nın beklentileri doğrultusunda da hayata geçirilecektir.

Bu durum, OpenAI'nin yapay zeka alanındaki diğer şirketlerle eşit şartlarda rekabet etme arzusunu da ortaya koymaktadır. Şirket, benzer güvenlik şartlarının tüm yapay zeka firmalarına eşit şekilde sunulması gerektiğini ifade etti.

Etik Tartışmalar Devam Ediyor mu?

OpenAI'nin Savunma Bakanlığı ile yaptığı işbirliği, yapay zekanın askeri alandaki kullanımı konusunda etik ve hukuki sınırlar çerçevesinde tartışmalara yol açmıştır. Bu tür işbirliklerinin doğurabileceği sonuçlar, kamuoyunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Gelecekte yapay zekanın askeri uygulamaları üzerine daha fazla tartışma ve değerlendirme yapılması beklenmektedir. Bu bağlamda, OpenAI'nin attığı adımlar, yapay zeka teknolojilerinin güvenli ve etik bir şekilde kullanılmasına yönelik önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Sasa Polyester Hisselerinde Bank of America Tarafından Gerçekleştirilen Yüklü Satışlar Neden Oldu?
Sasa Polyester Hisselerinde Bank of America Tarafından Gerçekleştirilen Yüklü Satışlar Neden Oldu?
#Ekonomi / 03 Mart 2026
Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin detayları nedir?
Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin detayları nedir?
#Gündem / 02 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Claude Uygulaması, Pentagon ile Yaşanan Gerilim Sonrası ABD App Store'da Nasıl En Popüler Hale Geldi?
Claude Uygulaması, Pentagon ile Yaşanan Gerilim Sonrası ABD App Store'da Nasıl En Popüler Hale Geldi?
Teknoloji
OpenAI, Pentagon ile yapay zeka entegrasyonu için anlaşma sağladı mı?
OpenAI, Pentagon ile yapay zeka entegrasyonu için anlaşma sağladı mı?
Ömer çelik: iran'a yönelik saldırılar hukuksuz ve uluslararası hukuka aykırı
Ömer çelik: iran'a yönelik saldırılar hukuksuz ve uluslararası hukuka aykırı
Emlak konut, kadınlar basketbol süper ligi play-off çeyrek finalinde botaş'ı mağlup etti
Emlak konut, kadınlar basketbol süper ligi play-off çeyrek finalinde botaş'ı mağlup etti
2026 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak ve Ne Zaman Yatacak?
2026 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak ve Ne Zaman Yatacak?
Yemekteyiz Simge Hanım Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşındadır?
Yemekteyiz Simge Hanım Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşındadır?
Trabzonspor'da Üç Eksik Oyuncu ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Karşılaşacak
Trabzonspor'da Üç Eksik Oyuncu ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Karşılaşacak
İsviçre Merkez Bankası Altın Fiyatlarındaki Yükselişle Rekor Kâr Elde Etti Mi?
İsviçre Merkez Bankası Altın Fiyatlarındaki Yükselişle Rekor Kâr Elde Etti Mi?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft