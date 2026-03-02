İsviçre Merkez Bankası Altın Fiyatlarındaki Yükselişle Rekor Kâr Elde Etti Mi?

İsviçre Merkez Bankası (SNB), altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte 2022 yılında 26,1 milyar İsviçre frangı (CHF) kâr elde ettiğini duyurdu. Bu kâr, bankanın altın rezervlerinin önemli ölçüde yeniden değerlenmesi sayesinde gerçekleşti.

Bankanın 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladığı raporda, altın varlıklarının bilanço üzerindeki etkisi dikkat çekti. Altın rezervlerindeki tarihi değer artışı, bankanın kârını önemli ölçüde artırdı.

Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Etkisi Nedir?

Geçtiğimiz yıl boyunca altın ons fiyatlarında yaklaşık yüzde 46 oranında bir artış yaşandı. Bu durum, İsviçre Merkez Bankası'nın altın rezervlerinde 36,3 milyar franklık bir değerleme kazancı sağlamasına neden oldu. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, bankanın finansal performansını olumlu yönde etkileyerek kayda değer bir kâr elde etmesine olanak tanıdı.

Ayrıca, İsviçre frangının dolar karşısındaki değer kazanması ve döviz kurundaki dalgalanmalar, bankanın döviz pozisyonlarından 8,8 milyar franklık bir zarar kaydetmesine yol açtı. Bu durum, bankanın genel kârını etkileyen bir diğer önemli faktör oldu.

Kâr Dağıtım Planı ve Hissedarlar İçin Temettü Ödemeleri

İsviçre Merkez Bankası, elde ettiği kâr doğrultusunda bir kâr dağıtım planı oluşturdu. Federal hükümet ve kantonlara toplam 4 milyar frank aktarılacağı belirtilirken, hissedarlara da yasal üst sınır olan hisse başına 15 frank temettü ödemesi yapılacağı açıklandı. Bu ödemelerin ardından bankanın dağıtım rezervinin 22,3 milyar franga ulaşması bekleniyor.

Bu temettü ödemeleri, bankanın hissedarları için önemli bir kazanç sağlarken, aynı zamanda bankanın finansal gücünü de pekiştirecektir.

SNB'nin Finansal Durumu ve Geçmiş Performansı

İsviçre Merkez Bankası, olası finansal risklere karşı öz sermayesini güçlendirmeye devam ediyor. Bu bağlamda, döviz rezervi karşılıklarını 12,7 milyar frank artırarak toplamda 140,1 milyar franga yükseltti. Bu strateji, bankanın mali istikrarını korumasına yardımcı olmaktadır.

Öte yandan, SNB'nin geçmiş performansına bakıldığında, 2024 yılında 80,7 milyar frank kâr açıkladığı, 2023'te ise 3,2 milyar frank zarar bildirdiği görülmektedir. 2022 yılında ise bankanın kaydettiği 132 milyar franklık rekor zarar, finansal zorlukların üstesinden gelme çabalarını daha da önemli hale getirmiştir.