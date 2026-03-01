Şubat 2026'da Borsada En Çok Kaybettiren Hisseler Hangileri Oldu?

Borsa, Şubat 2026 ayını geride bırakırken BİST100 endeksi %0,87'lik bir değer kaybı yaşayarak 13717,81 puandan kapandı. Bu süreçte, borsa yatırımcıları için kayıplar dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Özellikle bazı hisselerin yüksek oranda gerilemesi, yatırımcıların odak noktası haline geldi.

Şubat ayında borsada en çok kaybettiren hisseler konusunda yapılan analizler, yatırımcıların hangi hisselerden uzak durması gerektiği konusunda bilgi sağlamaktadır. Peki, bu ay içerisinde en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? Bu sorunun yanıtı, yatırımcılar için büyük önem taşımaktadır.

Hangi Hisseler Dikkat Çekti?

Yapılan incelemeler sonucunda, özellikle Astor Enerji (ASTOR) hisseleri, 3 farklı kurum üzerinden yapılan yüklü alımlar ile dikkat çekti. Ancak bu durum, borsa genelindeki düşüş trendinin etkilerini azaltmadı. Yatırımcılar, bu hisselerdeki hareketliliği yakından takip ediyor.

Diğer yandan, Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisseleri de 2 kurum üzerinden yapılan yüklü alımlarla öne çıkarken, Türk Hava Yolları (THY) hisselerinde ise Bank of America (BofA) ve HSBC tarafından gerçekleştirilen yüklü satışlar yatırımcılar tarafından kaygı ile karşılandı.

Şubat Ayında Hisselerdeki Genel Durum Nasıldı?

Şubat ayı itibarıyla borsa genelinde yaşanan değer kaybı, birçok yatırımcı için kaygı verici bir durum oluşturdu. Enerjisa (ENJSA) hisseleri, 2025 yılı 4. çeyrek bilanço beklentisi ile dikkat çekerken, SASA Polyester hisselerinde de Bank of America (BofA) üzerinden yapılan yüklü alımlar gözlemlendi. Bu durum, yatırımcıların hisse senedi tercihlerini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Şubat ayında borsa yatırımcıları, kayıplarını minimize etmek için çeşitli stratejiler geliştirmeye çalıştı. Ancak borsadaki genel düşüş trendi, birçok hisse senedinin değer kaybetmesine neden oldu. Yatırımcılar, bu süreçte hangi hisseleri alacakları veya satacakları konusunda daha dikkatli olmaya başladı.