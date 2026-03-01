İstanbul'un Şubat 2026 Enflasyonu Nedir ve Hangi Sektörlerde Artış Gözlemlenmiştir?

İstanbul'da Şubat 2026 itibarıyla perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,85, toptan fiyatlar ise yüzde 1 artış göstermiştir. Bu veriler, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi üzerinden elde edilmiştir.

İTO'nun verilerine göre, şubat ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,85 artış gösterirken, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1 oranında bir artış kaydetmiştir. Yıllık bazda değerlendirildiğinde, perakende fiyatlar yüzde 37,88, toptan fiyatlar ise yüzde 19,81 artış göstermiştir.

Hangi Harcama Gruplarında En Yüksek Artışlar Gözlemlenmiştir?

İstanbul'da şubat ayında en yüksek fiyat artışı, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda gerçekleşmiştir. Bu grup, bir önceki aya göre yüzde 6,87 oranında bir artış göstermiştir. Gıda fiyatlarındaki artış, kış mevsiminin etkisiyle birlikte bazı ürünlerde gözlemlenen yukarı yönlü fiyat değişimlerinden kaynaklanmaktadır.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunu, yüzde 5,38 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 4,95 ile ulaştırma, yüzde 3,26 ile sağlık, yüzde 2,66 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,41 ile konut, yüzde 2,35 ile eğitim, yüzde 1,75 ile lokanta ve oteller, yüzde 1,32 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,98 ile ev eşyası ve yüzde 0,09 ile haberleşme harcamaları grubu takip etmiştir. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 0,17'lik bir azalma gözlemlenmiştir.

Toptan Eşya Fiyatlarındaki Değişim Nasıl Olmuştur?

Toptan eşya fiyatları açısından değerlendirildiğinde, şubat ayında en yüksek artış madenler grubunda gerçekleşmiştir. Bu grup, bir önceki aya göre yüzde 2,90 oranında bir artış göstermiştir. Madenleri, yüzde 1,82 ile kimyevi maddeler, yüzde 1,57 ile yakacak ve enerji maddeleri, yüzde 1,45 ile inşaat malzemeleri, yüzde 1,33 ile gıda maddeleri ve yüzde 0,15 ile işlenmemiş maddeler grubu takip etmiştir.

Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlemlenmemiştir. Yıllık ortalama bazda ise inşaat malzemelerinde yüzde 37,77, gıda maddelerinde yüzde 27,46, mensucatta yüzde 25,96, madenlerde yüzde 22,39, yakacak ve enerjide yüzde 20,23, işlenmemiş maddelerde yüzde 17,97 ve kimyevi maddelerde yüzde 15,70 oranında artışlar kaydedilmiştir.

