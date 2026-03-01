Dolar
Space Shuttle Challenger Faciası Üzerine Yeni İddialar: Mürettebat Patlamadan Sonra Hayatta Kalmış Olabilir Mi?

Space Shuttle Challenger Faciası Üzerine Yeni İddialar: Mürettebat Patlamadan Sonra Hayatta Kalmış Olabilir Mi?

Space Shuttle Challenger faciası ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan yeni iddialar, mürettebatın patlama sonrası hayatta kalmış olabileceğini öne sürüyor.

Yayınlanma
14
Space Shuttle Challenger Faciası Üzerine Yeni İddialar: Mürettebat Patlamadan Sonra Hayatta Kalmış Olabilir Mi?
Okunma Süresi: 2 dk

Uzay tarihinin en trajik kazalarından biri olarak kabul edilen Space Shuttle Challenger faciası, üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hala tartışılmaya devam ediyor. 28 Ocak 1986 tarihinde gerçekleşen bu olay, uzay araştırmalarının seyrini değiştiren bir dönüm noktası olmuştur.

Challenger uzay mekiği, fırlatıldıktan yalnızca 73 saniye sonra patlayarak, aralarında öğretmen-astronot adayı Christa McAuliffe’nin de bulunduğu 7 kişiyi kaybetmiştir. Bu trajik olay, dünya genelinde büyük bir üzüntü yaratmış ve uzay programlarına olan güveni sarsmıştır.

Yeni İddialar Neler?

Facianın ardından yıllar geçmesine rağmen, kazaya dair yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce NASA, mürettebatın patlama anında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ancak, son dönemde bazı raporlar, astronotların patlama sonrası birkaç dakika daha hayatta kalmış olabileceğini öne sürmektedir.

Bu iddialar, olayın üzerinden geçen zamanla birlikte yeniden değerlendirilmekte ve uzmanlar tarafından tartışılmaktadır. NASA'nın açıklamalarının yanı sıra, bu yeni bilgiler, kazanın gerçek nedenleri hakkında daha fazla soru işareti yaratmaktadır.

Mürettebatın Hayatta Kalma İhtimali Üzerine Değerlendirmeler

Olaydan yaklaşık 6 ay sonra NASA Johnson Uzay Merkezi Yaşam Bilimleri Direktörü Dr. Joseph Kerwin, mürettebatın patlama anında hemen ölmemiş olabileceğini ifade etti. Dr. Kerwin, patlamanın şiddetinin beklenenden daha düşük olabileceğini ve kabin basıncının ani kaybı sonucu mürettebatın bilincini kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Raporlara göre, enkaz bulunduğunda mürettebata ait oksijen sistemlerinden üçünün aktif durumda olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, bazı astronotların patlama sonrası birkaç dakika daha hayatta kalmış olabileceği ihtimalini gündeme getirmiştir.

Ölüm Nedeni Hakkında Kesin Bir Sonuç Yok

Dr. Kerwin, mürettebatın ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediğini vurgularken, olayın karmaşıklığına dikkat çekmiştir. NASA, uzun yıllardır astronotların patlama sırasında anında hayatını kaybettiğini savunmaktadır. Ancak, uzmanlar, kabin basıncının daha yavaş düşmesi halinde mürettebatın son 25 saniyeyi bilinçli bir şekilde yaşamış olabileceğini de dile getirmektedir.

Bu tartışmalar, Challenger faciasının yalnızca bir kaza olarak değil, aynı zamanda uzay araştırmalarının güvenliği açısından önemli dersler içeren bir olay olarak anılmasına neden olmaktadır. Olayın üzerinden geçen yıllar, kazanın detaylarını ve sonuçlarını daha iyi anlamak için yeni fırsatlar sunmaktadır.

