Dünya Güne Savaşla Uyandı: ABD'nin Orta Doğu'daki Askeri Varlığı Ne Durumda?

ABD ve İran arasındaki gerilim, günümüzde sıcak çatışmalara dönüşerek bölgedeki askeri durumun yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Washington, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde geniş bir askeri varlık gösterirken, bu durum uluslararası ilişkilerde önemli bir etki yaratmaktadır. Özellikle, ABD'nin bölgedeki askeri üsleri ve asker sayısı, stratejik bir öneme sahip olmaktadır.

Sabah saatlerinde, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda İran'daki birçok hedef vuruldu. Tahran yönetimi, bu saldırılara karşılık verme niyetinde olduğunu belirtirken, bölgedeki askeri hareketlilik artış göstermiştir. İran, Körfez ülkelerindeki ABD askeri varlığını hedef alarak misilleme saldırıları gerçekleştirdi.

ABD'nin Orta Doğu'daki Askeri Varlığı Ne Kadar?

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı, Dış İlişkiler Konseyi ve açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, en az 19 askeri tesisten oluşmaktadır. Bu tesislerin 8'i kalıcı nitelikte olup, toplam asker sayısı ise yaklaşık 40 bin civarındadır. Bu durum, Soğuk Savaş sonrası dönemdeki en yoğun askeri konuşlanmalardan birini işaret etmektedir.

ABD, mevcut üslerini güçlendirirken, bölgeye yeni savaş gemileri ve savaş uçakları sevk etmektedir. Bu sevkiyatlar, hem askeri varlığın artırılması hem de bölgedeki caydırıcılığın sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir.

Körfez Bölgesindeki Temel Askeri Tesisler Nerelerde Bulunuyor?

Bahreyn'deki Naval Support Activity üssü, ABD Donanması'nın 5. Filo karargâhına ev sahipliği yaparak bölgedeki en önemli deniz üssü konumundadır. Bu üste yaklaşık 9 bin Amerikan askeri bulunmaktadır. Ayrıca, Katar'daki El-Udeid Hava Üssü, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) ileri karargâhı olarak önemli bir rol oynamakta ve burada yaklaşık 10 bin asker konuşlanmıştır.

Kuveyt, ABD'nin bölgedeki lojistik köprüsü olarak işlev görmektedir. Camp Arifjan, Ali Al-Salem Hava Üssü ve Camp Buehring gibi tesisler, Irak ve Suriye'ye geçişlerde kritik bir rol oynamaktadır. Kuveyt'te yaklaşık 13 bin 500 Amerikan askeri bulunmaktadır.

Diğer Askeri Tesisler ve Stratejik Önemi Nedir?

Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü, hava savunma sistemleriyle dikkat çekmektedir ve burada yaklaşık 2 bin 700 ABD askeri bulunmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El-Dhafra Hava Üssü ise, IŞİD'e karşı operasyonlarda aktif rol oynamaktadır. Ülkede yaklaşık 3 bin 500 Amerikan askeri konuşlanmıştır.

Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü, ABD'nin 332. Hava Seferi Kanadı'na ev sahipliği yaparken, Irak'taki Ayn el-Esed ve Erbil hava üsleri başlıca merkezler arasında yer almaktadır. Irak'taki asker sayısı yaklaşık 2 bin 500, kuzeydoğu Suriye'de ise 2 bin asker bulunmaktadır.

Son haftalarda bölgeye gönderilen nükleer enerjili uçak gemisi USS Abraham Lincoln ile birlikte birçok destroyer de bölgedeki askeri varlığı güçlendirmiştir. Orta Doğu çevresinde en az 12 savaş gemisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, F-35, F-22, KC-135 tanker uçakları gibi modern hava unsurları da bölgeye konuşlandırılmıştır.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı, tarihsel olarak uzun bir geçmişe dayanmaktadır. İlk büyük çaplı asker konuşlandırması 1958'de Lübnan Krizi sırasında gerçekleşmiş ve o dönemde yaklaşık 15 bin ABD askeri Lübnan'a sevk edilmiştir. Günümüzde ise, bölgedeki askeri mimari yalnızca Orta Doğu ile sınırlı kalmayıp, Afrika Boynuzu'ndaki Cibuti gibi stratejik merkezlerde de varlık göstermektedir.