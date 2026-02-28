Türkiye Diyanet Vakfı, Somali'de Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Sunuyor

MOGADİŞU (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı süresince Somali'de ihtiyaç sahiplerine iftar vermek amacıyla 'İyilik Sofrası' kurarak sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Bu kapsamda, vakıf, dünyanın farklı bölgelerinde olduğu gibi Somali'de de hayırseverlerin katkılarıyla günlük olarak yüzlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

Somali, şiddetli kuraklık ve azalan küresel insani yardım nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Bu bağlamda, TDV'nin görevli ve gönüllülerden oluşan ekipleri, üç farklı bölgede günlük 750 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Mogadişu'nun Hawlwadag Sayidka bölgesindeki TDV Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde, her gün birçok öğrenci ve çalışan için iftar yemeği hizmeti sunuluyor.

İyilik Sofrası Neden Önemli?

Ramazan ayında dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulan 'İyilik Sofrası'nda, bin kişi iftar yapma imkanı buluyor. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, Ramazan ayının rahmet ve bağışlanma dönemi olduğunu ve bu ayda paylaşmanın manevi ikliminin önemine dikkat çekti. Arslan, özellikle son yıllarda artan kuraklık nedeniyle zor durumda kalan ailelerle aynı sofrayı paylaşmanın büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Arslan, vakfın Somali'de gerçekleştirdiği birçok faaliyetin yanı sıra iftar yemekleri ile 'iyilik sofraları' kurarak sıcak yemek dağıtımında bulunduğunu ifade etti. Somali'nin üç bölgesinde günlük 750 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını vurgulayan Arslan, bu yardımların kuraklığın etkili olduğu bu coğrafyada büyük bir katkı sağladığını dile getirdi.

İftar Yemeklerinin İçeriği Nasıldır?

İftar yemeklerinin özenle hazırlandığını belirten Arslan, Ramazan boyunca yaklaşık 25 bin kişinin bu yemeklerden faydalanacağını açıkladı. İftar menüsünde pirinç, et, salata, su, muz ve hurma gibi çeşitli yiyeceklerin yer aldığına dikkat çekti. Ayrıca, hazırlanan yemeklerin hijyen kurallarına uygun bir şekilde sunulduğunu da sözlerine ekledi.

TDV Somali Temsilcisi Osman Türk, hayırseverlere destekleri için teşekkür ederken, TDV Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi çalışanı Muhammed Cama, her gün öğrencilerle birlikte iftar yaptıklarını ifade etti. Cama, iftar sofralarında sunulan çeşitli yemeklerin bolluk ve bereket içerisinde olduğunu belirterek, Türk milletine minnettar olduklarını dile getirdi.

Somali'de Ramazan Ayının Anlamı Nedir?

Somali'de Ramazan ayı, sadece oruç tutmakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma duygularının da ön plana çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde, toplumun en ihtiyaç sahibi bireylerine ulaşmak ve onlara destek olmak, yerel halk için büyük bir önem taşımaktadır. TDV'nin gerçekleştirdiği bu tür yardımlar, Somali'de Ramazan ayının ruhunu yaşatmaya ve ihtiyaç sahiplerine umut vermeye devam ediyor.