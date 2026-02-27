Sosyal medya fenomeni özlem öz ve eşi tayyar öz'ün yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı mı?

Dolar
Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz ile ortaklarının yargılandığı davada mahkeme, yurt dışı çıkış yasağını kaldırdı.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz, eşi Tayyar Öz ve ortakları İbrahim Karaorhanlı'nın yargılandığı “mal varlığı değerlerini gizleme” davasında önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, sanıklar hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağını kaldırma kararı aldı. Bu durum, sanıkların yargı sürecindeki haklarını etkileyecek bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Dava, Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün yanı sıra İbrahim Karaorhanlı'nın, “Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek” suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı bir süreçtir. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık İbrahim Karaorhanlı ve avukatı katıldı.

Mahkeme sürecinde neler yaşandı?

Duruşmada, sanıkların avukatı, müvekkilleri hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması için mahkemeye dilekçe sundu. İbrahim Karaorhanlı, mahkemede yaptığı savunmasında, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Karaorhanlı, benzer fenomenler hakkında yapılan soruşturmalarda daha ağır eylemlerle ilgili tedbir uygulanmadığını belirterek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanık avukatının adli kontrollerin kaldırılması yönündeki taleplerinin reddedilmesini talep etti. Bu durum, mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Mahkemenin kararları ve sonuçları

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına ve diğer adli kontrollerin devamına hükmetti. Bu karar, sanıkların yargı sürecindeki durumlarını etkileyecek bir gelişme olarak kaydedildi. Duruşmanın ertelenmesiyle birlikte, tarafların ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Mahkemenin aldığı karar, sosyal medya fenomenleri ve benzeri davaların nasıl değerlendirileceği açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu tür davalarda uygulanan tedbirlerin, sanıkların haklarını ne ölçüde etkilediği ve yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği, hem kamuoyunun hem de hukuk camiasının dikkatini çekiyor.

#Fenomen
#Kara Para Aklama
#Özlem Öz
#Tayyar Öz
#Tayyargiller
