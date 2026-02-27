Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Rakibi Kim Oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu için gerçekleştirilen kura çekimi, futbolseverlerin merakla beklediği anlardan biri oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonucunda Galatasaray’ın rakibi de netleşti. Bu eşleşme, Türk futbolu açısından önemli bir mücadele olarak değerlendiriliyor.

Son 16 turunda Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile karşılaşacak. Bu eşleşme, her iki takımın da tarihsel başarıları ve Avrupa'daki rekabetleri açısından dikkat çekici bir mücadele sunacak. Galatasaray, önceki turda Juventus'u eleyerek bu aşamaya gelmeyi başardı ve bu da takımın formunu artıran bir faktör oldu.

Galatasaray’ın Önceki Başarısı Nedir?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçmişte elde ettiği başarılarla tanınan bir kulüp. Özellikle 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası, Türk futbolunun en büyük başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda, Galatasaray’ın Liverpool ile oynayacağı maç, kulüp tarihine yeni bir başarı ekleme fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Son 16 turunda Galatasaray, ilk maçını Liverpool’un ev sahipliğinde RAMS Park’ta oynayacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Galatasaray, bu turda elde edeceği sonuçla hem kendi tarihine hem de Türk futboluna katkı sağlamayı hedefliyor.

Maç Takvimi ve Detaylar Neler?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu tarihler, hem Galatasaray hem de Liverpool için kritik bir dönüm noktası olacak. Her iki takım da bu maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray, bu eşleşmede taraftar desteğini de arkasına alarak, Liverpool karşısında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler, bu dev eşleşmenin sonucunu merakla bekliyor ve her iki takımın performansını yakından takip ediyor.