Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'den Ayrılışında Jose Mourinho'nun Rolü Nedir?

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, futbol kariyerinde önemli bir dönüm noktasını değerlendirdi. Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe'deki deneyimlerini ve teknik direktör Jose Mourinho ile olan ilişkisini samimi bir şekilde paylaştı.

Szymanski, Fenerbahçe'deki günlerine dair yaptığı açıklamalarda, 'Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim' ifadesini kullandı. Bu sözleriyle, Mourinho'nun kendisine sağladığı güvenin, kulüpte kalma kararında etkili olduğunu vurguladı. 'Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör' şeklinde konuştu.

Mourinho'nun Ayrılışı Sonrası Durum Ne Oldu?

Fenerbahçe'de Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yaşadığı olumsuz durumu aktaran Szymanski, 'Mourinho, transfer dönemi sona erdikten sonra ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de çok az oynadım, kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım' dedi. Bu açıklamalar, Szymanski'nin Mourinho'nun takımdaki varlığının kendisi için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olduktan sonra yeni kulübü hakkında da düşüncelerini paylaşan Szymanski, 'Burası çok sakin bir şehir. Bulunduğum durumdan sonra tam olarak ihtiyacım olan şey buydu. Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile bu transfer hakkında ne düşündüklerini konuştum' şeklinde konuştu. Rennes'te kendisini mutlu hissettiğini ve önümüzdeki dönemde formunun artacağına inandığını belirtti.

Rennes'teki Performansı Nasıl Gidiyor?

Rennes, devre arası transfer döneminde Sebastian Szymanski'nin transferi için Fenerbahçe'ye 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Transfer sonrası Rennes'te 6 maçta forma giyen Szymanski, bu süreçte 2 asist yaparak takımına katkıda bulundu. Performansı, yeni kulübünde kendisini kanıtlama konusunda kararlı olduğunu gösteriyor.

Bu açıklamalar, Szymanski'nin kariyerindeki önemli değişiklikleri ve Mourinho'nun etkisini gözler önüne sererken, Rennes'teki yeni başlangıcının da onun için olumlu bir gelişme olduğu anlaşılıyor.