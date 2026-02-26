Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav takvimini resmi olarak yayımladı. Bu kapsamda, yüz yüze sınavların 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği, e-Sınav uygulamalarının ise 6 Mart ile 13 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Yüz Yüze Sınavlar Ne Zaman Yapılacak?

Yüz yüze sınavlar, 14 Mart 2026 Cumartesi ve 15 Mart 2026 Pazar günlerinde üç oturum halinde düzenlenecek. İlk oturum, 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. İkinci oturum yine aynı gün saat 14.00'te, üçüncü oturum ise 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Her oturum, belirlenen saatlerde eş zamanlı olarak uygulanacak.

Bu sınavların sonuçları, 22 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler, sonuçlara resmi sistem üzerinden erişim sağlayabilecekler. Yayımlanan takvimle birlikte ikinci dönem sınav süreci resmen başlamış oldu.

Kimi Öğrenciler Yazılı Sınava Girebilecek?

Açık Öğretim Lisesi ve diğer ilgili kurumlarda kayıtlı olan öğrencilerden, yurt dışında bulunanlar (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) ile engelli öğrenciler yazılı sınavlara başvurabilecek. Ayrıca, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde 10 veya daha fazla dersi bulunan öğrenciler de yazılı sınav kapsamına dahil edilecek.

Buna karşın, Açık Öğretim Ortaokulu'nda kayıtlı olan öğrenciler, yalnızca e-Sınav uygulamasına katılabilecek. Dokuz veya daha az dersi bulunan lise öğrencileri de (istisnai durumlar hariç) sadece e-Sınav için başvuru yapabilecekler.

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Alınacak?

Adaylar, 9 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler. Sınav günü, fotoğraflı belge ile birlikte geçerli kimlik belgesi ibrazı zorunlu olacak. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları iki oturumda, Açık Öğretim Lisesi sınavları ise üç oturumda gerçekleştirilecek.

Her oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak. Sınavda her ders için 10 sorudan oluşan çoktan seçmeli test uygulanacak. Adayların sınava gelirken koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekecek. Sınav soruları ve cevap anahtarları, 18 Mart 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adreslerinden yayımlanacak.

Puanlama ve İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek?

Puanlama, 100 tam puan üzerinden yapılacak ve yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak. Yanlış yanıtlar, puanı etkilemeyecek. Puanlar, en yakın tam sayıya yuvarlanarak hesaplanacak. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların ilanından itibaren beş takvim günü içinde e-İtiraz Modülü üzerinden başvuru yapabilecekler. İtiraz ücreti 75 TL olarak belirlenmiştir ve başvurular 10 gün içinde değerlendirilecektir.

Yayımlanan kılavuzla birlikte 2. dönem yazılı sınav süreci takvime bağlanmış oldu. Öğrencilerin başvuru ve ödeme tarihlerini kaçırmamaları büyük önem taşımaktadır.