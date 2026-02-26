Dolar
Türkiye, Akkuyu Nükleer Santrali ile 5 Yıl İçinde Nükleer Silah Üretebilir Mi?

Türkiye, Akkuyu Nükleer Santrali ile 5 Yıl İçinde Nükleer Silah Üretebilir Mi?

Yunan basını, Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali sayesinde nükleer silah üretme kapasitesine ulaşabileceğini öne sürdü.

Yayınlanma
14
Türkiye, Akkuyu Nükleer Santrali ile 5 Yıl İçinde Nükleer Silah Üretebilir Mi?
Okunma Süresi: 2 dk

Yunan basını, Türkiye'nin enerji ve savunma alanındaki gelişmelerini yakından takip ederek dikkat çekici bir iddiada bulundu. Akkuyu Nükleer Santrali'nin faaliyete geçmesinin ardından Türkiye'nin nükleer silah üretme kapasitesine ulaşabileceği öne sürülüyor. Bu durum, bölgedeki güvenlik dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir.

X'ten Hermes'in Yunan medyasına aktardığı habere göre, Türkiye'nin nükleer silah edinme süreci oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Akkuyu Nükleer Santrali'nin tamamlanmasının ardından yalnızca beş yıl içinde Türkiye'nin nükleer silahlara sahip olabileceği iddia ediliyor. Bu durum, Türkiye'nin askeri kapasitesinin ötesine geçerek bölgesel güç projeksiyonunu daha agresif bir şekilde genişletebileceği anlamına geliyor.

Yunan Medyasının Analizleri Ne Diyor?

Yunan medyasındaki değerlendirmelerde, Türkiye'nin nükleer silahlarla donatılmasının uluslararası güvenlik tartışmalarında Türk tehdidini öne çıkararak mevcut risk algısını yeniden şekillendirme girişimi olarak algılanabileceği ifade ediliyor. Uzun yıllar boyunca Yeni Delhi’nin nükleer stratejisi, Pakistan merkezli tehdit algısı üzerinden şekillenmişken, Türkiye'nin bu denkleme dahil olması, bölgedeki güvenlik dengelerini değiştirebilir.

Geçmişte uluslararası endişeler, Pakistan'daki nükleer silahların kontrol dışına çıkabileceği ihtimali üzerine yoğunlaşmıştı. Ancak Türkiye'nin mevcut konumu, İran ya da Pakistan’dan daha farklı bir stratejik çerçeve sunuyor. Bu durum, uluslararası güvenlik ortamında yeni bir belirsizlik yaratma potansiyeline sahip.

Türkiye'nin Stratejik Hamleleri ve Etkileri

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin nükleer silah üretme kapasitesine ulaşabileceği yönündeki iddialar, Yunan medyasının yanı sıra uluslararası güvenlik uzmanları tarafından da dikkate alınıyor. Türkiye'nin son yıllarda medya faaliyetleri, sivil toplum ağları ve bölgesel iş birlikleri üzerinden Hindistan'ın uluslararası meşruiyetini hedef alan bir strateji izlediği belirtiliyor.

Batılı ülkelerin Türkiye ile ilişkilerinde göç yönetimi ve ekonomik iş birlikleri gibi başlıklarda kırılgan bir pozisyonda bulunduğu savunulurken, İsrail'in Türkiye kaynaklı olası nükleer risklere karşı daha temkinli bir yaklaşım geliştirdiği öne sürülüyor. Bu durum, bölgedeki güç dengelerini etkileyebilir ve uluslararası ilişkilerde yeni bir tartışma alanı yaratabilir.

Sonuç Olarak Ne Bekleniyor?

Yunan basınında yer alan bu iddialar, Türkiye'nin nükleer silah edinme kapasitesinin artmasıyla birlikte bölgedeki güvenlik dinamiklerinin nasıl değişebileceğine dair önemli soruları gündeme getiriyor. Türkiye'nin nükleer silah üretme potansiyeli, sadece bölgesel değil, uluslararası güvenlik ortamında da etkili olabilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, uluslararası ilişkilerdeki dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeline sahip.

