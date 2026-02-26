Dolar
Haberin Gündemi Teknoloji Ukrayna, Türkiye'den İHA Tedarikinin Ardından Kendi İHA Üretimine Başladı

Ukrayna, Türkiye'den aldığı İHA'larla önemli bir seviyeye ulaştı ve kendi insansız hava aracı üretim tesisini kurdu.

Okunma Süresi: 2 dk

Ukrayna, Türkiye'den düzinelerce insansız hava aracı tedarik ederek İHA üretiminde önemli bir aşamaya gelmiştir. Bu gelişme, Ukrayna'nın savunma sanayisindeki büyüme ve bağımsızlık arayışının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Ukrayna'nın İlk İHA Üretim Tesisi Nerede Kuruldu?

Ukrayna'nın ilk insansız hava aracı üretim tesisi, Birleşik Krallık'ta faaliyete geçmiştir. Bu adım, Ukrayna'nın savunma sanayisinde önemli bir kilometre taşı olarak görülmektedir. Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy, bu tesisin açılışını duyurarak, üretim sürecinin stratejik önemine vurgu yapmıştır.

Zalujnıy, Ukrayna'nın 2014 yılından bu yana kurulan Ukrspecsystems adlı savunma şirketinin cephe hattında dronlarının etkinliğini kanıtladığını belirtmiştir. Bu durum, Ukrayna'nın insansız hava aracı üretiminde geldiği noktayı göstermektedir.

Üretim Sürecinin Stratejik Önemi Nedir?

Büyükelçi Zalujnıy, Ukrayna'nın sürekli füze saldırıları ve altyapı yıkımları altında bir savaş yürüttüğünü ifade ederek, Birleşik Krallık'taki üretimin başlatılmasının derin bir stratejik mantığa sahip olduğunu belirtmiştir. Bu durum, Ukrayna'nın savunma sanayisinin uluslararası düzeyde entegrasyonunu sağlamaktadır.

Ayrıca, Zalujnıy, bu adımın üretim merkezinin Ukrayna dışına taşınması anlamına gelmediğini vurgulayarak, ortak kabiliyetlerin genişletilmesi ve üretim sürekliliğini garanti altına alan ikinci bir savunma hattının oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir.

Ukrayna Savunma Sanayisinin Geleceği Ne Olacak?

Ukrayna savunma sanayisi, Rusya ile süren savaşın dört yılı içinde hızlı bir büyüme kaydetmiştir. 2023 yılı itibarıyla üretim kapasitesinin 50-55 milyar dolar seviyesine ulaştığı ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarının yüzde 50'sinden fazlasını karşıladığı tahmin edilmektedir. Bu büyüme, Ukrayna'nın savunma sanayisinin uluslararası pazarda rekabet edebilme potansiyelini artırmaktadır.

Sektör,

