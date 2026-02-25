Avrupa'da elektrikli otomobil satışları %24,3 artarak 154 bin adedi aştı mı?

Avrupa Birliği otomotiv pazarında elektrikli araçların satışları, 2026 yılının Ocak ayında önemli bir artış gösterdi. Bu dönemde bataryalı elektrikli otomobil (BEV) satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %24,3 oranında artarak 154.230 adede ulaştı. Bu gelişme, elektrikli araçların pazar payının %19,3'e yükselmesine olanak tanıdı. Elektrikli otomobillerin yükselişi, toplam pazarın daralmasına rağmen gerçekleşti.

Otomotiv sektöründeki bu değişim, özellikle hibrit araçların da etkisiyle dikkat çekiyor. Ocak ayında şarj edilebilir hibrit (PHEV) satışları %28,7 artış göstererek 78.741 adede ulaştı. Ancak hacim olarak BEV segmentinin gerisinde kaldı. Hibrit modeller, %6,2 artışla 308.364 adede ulaşarak %38,6 pazar payıyla liderliğini sürdürdü.

Hangi ülkeler elektrikli otomobil satışlarında öne çıkıyor?

Avrupa Birliği’nin en büyük dört pazarı, toplam BEV satışlarının yaklaşık %60’ını oluşturuyor. Almanya, %23,8 artış ve 42.692 adetle en büyük pazar olmayı sürdürdü. Fransa ise %52,1’lik güçlü bir büyüme ile 30.307 adede ulaştı. Bu durum, Avrupa'daki elektrikli otomobil pazarının dinamiklerini değiştirmeye devam ediyor.

Öte yandan, Belçika %11,5 ve Hollanda %35,4 düşüş kaydetti. Hollanda'da satışlar 7.165 adede gerileyerek dikkat çekti. Bu veriler, elektrikli otomobillerin pazar payının artarken, içten yanmalı motorlu araçların ciddi kayıplar yaşadığını göstermektedir.

İçten yanmalı motorlu araçlarda ne gibi değişimler yaşanıyor?

İçten yanmalı motorlu araçlarda, benzinli otomobiller %28,2 düşüşle 175.989 adede, dizel otomobiller ise %22,3 gerileyerek 64.550 adede indi. Bu durum, benzinli araçların pazar payının %22’ye kadar düşmesine neden oldu. Elektrikli araçlarla arasındaki makas, bu düşüşle birlikte daha da daralmış durumda.

Otomotiv sektöründeki bu değişimler, çevre dostu ulaşım çözümlerine olan talebin artmasıyla paralel ilerliyor. Avrupa'da elektrikli araçların benimsenmesi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gelecekte elektrikli otomobillerin rolü ne olacak?

Elektrikli otomobillerin pazar payındaki artış, otomotiv endüstrisinin geleceği açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, hem üreticilerin hem de tüketicilerin elektrikli araçlara olan ilgisini artırırken, aynı zamanda çevresel etkilerin azaltılması yönünde atılan adımları da destekliyor. Avrupa'daki pazar dinamikleri, elektrikli otomobillerin daha da yaygınlaşmasını sağlayacak faktörlerle şekillenmeye devam edecek.

Sonuç olarak, Avrupa'da elektrikli otomobil satışlarının artışı, sektördeki dönüşüm sürecinin hızlandığını göstermektedir. Bu durum, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli değişimlerin habercisi olmaktadır.