17 Yaşındaki İremnur Ç.'den Şok Edici İddia: Öz Ağabeyim Taciz Etti, Yardım Edin

17 yaşındaki İremnur Ç., öz ağabeyinin kendisini taciz ettiğini iddia ederek sosyal medya üzerinden kamuoyuna çağrıda bulundu. Genç kız, ağabeyinin daha önce tutuklandığını ancak son duruşmada beraat ettiğini belirterek can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti.

İremnur, ağabeyinin madde bağımlısı olduğunu ve şiddet eğilimli davranışlar sergilediğini öne sürerek, iki yıldır devam eden yargı sürecinin adaletin yerini bulmadığını savundu. Genç kız, bu durumun kendisini ve ailesini büyük bir korkuya sürüklediğini dile getirdi.

Ağabeyinin Beraat Kararı Sonrası Yaşananlar Neler?

İremnur Ç., anne ve babasının ayrı olduğunu ancak kardeşlik bağları nedeniyle ağabeyiyle görüşmelerinin kısıtlanmadığını aktardı. Üç ay önce verilen tutuklama kararının ardından beraat kararını öğrendiğini belirten genç kız, bu durumu duyduğunda yaşadığı şoku şu sözlerle ifade etti: 'Beraat kararını duyunca sadece 'Ölmem mi gerekiyordu? Ya da tecavüz mü etmesi gerekliydi?' dedim.'

Mahkeme kararını adil bulmadığını belirten İremnur, bu kararın ardından video paylaşma gereği duyduğunu ve kamuoyuna seslenme ihtiyacı hissettiğini söyledi. Genç kız, ağabeyinin serbest kalmasının kendisini ve kardeşini tehlikeye atabileceğini düşündüğünü vurguladı.

Can Güvenliği Tehdidi ve Sosyal Medya Üzerinden Çağrı

İremnur Ç., ağabeyinin madde kullandığını ve şiddet uyguladığını belirterek, mahkeme kararının karşı tarafı cesaretlendirebileceğini savundu. İki yıldır süren yargı sürecinin sonucunu beklediğini ifade eden genç kız, sosyal medyada bugüne kadar sessiz kalmasının nedeninin mahkemeye olan güveni olduğunu dile getirdi.

Genç kız, 'Kardeşime zarar vermesinden, bana zarar vermesinden çok korkuyorum. Yardım edin. Bize bir şey olursa da arayın hakkımızı' diyerek yetkililere ve kamuoyuna acil bir çağrıda bulundu.