Haberin Gündemi Gündem Gaziantep'te Ramazan Ayında Sahur Davulculuğu Geleneği Ne Kadar Ücretlendirilmekte?

Gaziantep'te Ramazan Ayında Sahur Davulculuğu Geleneği Ne Kadar Ücretlendirilmekte?

Gaziantep'te sahur davulculuğu geleneği sürerken, davulcuların alacakları ücret merak ediliyor.

Yayınlanma
14
Gaziantep'te Ramazan Ayında Sahur Davulculuğu Geleneği Ne Kadar Ücretlendirilmekte?
Okunma Süresi: 3 dk

Gaziantep’te Ramazan ayı boyunca devam eden sahur davulu geleneği, bu yıl da sokaklarda yankılanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde mahalle aralarında dolaşan davulcular, ritimleriyle vatandaşları sahura kaldırarak bu kültürel mirası yaşatıyorlar. Ancak, bu yıl sahur davulcularının toplayacakları ücretler kentte merak konusu haline geldi.

Davulcular, sahur vakti sokaklarda yaptıkları davul çalma etkinlikleri sırasında, kamuoyunda sıkça dile getirilen “davulcular belediyeden maaş alıyor” iddialarına yanıt verdiler. Yaptıkları açıklamalarda, belediyelerden ya da herhangi bir kuruluştan düzenli bir ödeme almadıklarını, tamamen gönüllülük esasına göre hareket ettiklerini belirttiler. Bu süreçte vatandaşlardan belirli bir ücret talep edilmediği de vurgulandı.

Davulcuların Ücret Talebi Var mı?

Davulcular, Ramazan ayı boyunca sahur vakti davul çalarak bu geleneği yaşatmayı amaçladıklarını ifade ettiler. Bu bağlamda, “Ne Ramazan süresince ne de bayramda vatandaşlardan belli bir miktar istiyoruz. Kim gönlünden ne koparsa onu verir, kimseyi zorlamıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptılar. Bu durum, sahur davulculuğunun gönüllülük esasına dayandığını ortaya koyuyor.

Vatandaşlar da sahur davulunun Ramazan ayına ayrı bir manevi atmosfer kattığını belirterek, bu kültürel geleneğin sürdürülmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Gaziantep’te sahur davulculuğu, yalnızca bir gelenek olmanın ötesinde, toplumsal bir dayanışma ve birliktelik duygusunu da pekiştiriyor.

Sahur Davulculuğu Geleneği ve Önemi Nedir?

Sahur davulculuğu, Gaziantep’te Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu gelenek, sadece sahura kaldırma işlevi görmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal bağların güçlenmesine de katkıda bulunuyor. Davulcular, gece saatlerinde sokakları dolaşarak, hem müzikleriyle hem de toplumsal etkileşimleriyle önemli bir rol üstleniyorlar.

Bu yıl da devam eden sahur davulculuğu, Gaziantep’in kültürel zenginliğini yansıtan bir uygulama olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, bu geleneğin sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, Ramazan ayının ruhunu yaşatmaya katkıda bulunuyorlar.

Gelecek Yıllar İçin Beklentiler Neler?

Gaziantep’te sahur davulculuğu geleneğinin geleceği, toplumsal destek ve katılım ile şekilleniyor. Bu yıl olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da bu geleneğin sürdürülmesi için vatandaşların katkıları büyük önem taşıyor. Davulcular, gönüllülük esasına dayalı olarak bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini belirtirken, toplumsal dayanışmanın artması da bu geleneğin devamlılığı açısından kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, Gaziantep’te sahur davulculuğu, sadece bir müzik etkinliği olmanın ötesinde, kültürel bir miras olarak yaşatılmaya devam ediyor. Bu gelenek, hem bireyler hem de toplum için önemli bir anlam taşıyor.

