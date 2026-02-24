TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak, hangi bankadan alınacak ve nasıl gerçekleştirilecek?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimlerinin üzerinden 8 hafta geçti. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, birçok vatandaşın konut hakkı kazanma umudunu taşırken, hak sahibi olamayanlar için başvuru ücreti iadesi süreci de gündeme gelmiştir. Bu bağlamda, vatandaşlar 'TOKİ 5 Bin TL başvuru ücreti iadesi ne zaman, hangi bankaya yapılacak?' sorularına yanıt aramaktadır.

Başvuru Ücretlerinin İadesi Ne Zaman Gerçekleşecek?

TOKİ, kura çekiminde konut hakkı kazanamayan vatandaşların yatırmış oldukları 5 bin TL'lik başvuru ücretlerini geri ödemektedir. Kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından iade süreci başlatılmakta ve TOKİ ile anlaşmalı bankalar, en geç 5 iş günü içerisinde ödemeleri ilgili hesaplara aktarmaktadır. Bu süreç, hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdıkları ücreti sorunsuz bir şekilde geri alabilmelerini sağlamaktadır.

Kura sonuçlarının açıklandığı illerde, konut hakkı kazanamayan adaylar, iade işlemi için gerekli bilgileri sorgulamaktadır. TOKİ'nin belirlediği süreç doğrultusunda, başvuru sahiplerinin iade işlemlerini gerçekleştirmeleri için gerekli adımları takip etmeleri önem taşımaktadır.

İade İşlemleri Hangi Bankalardan Yapılacak?

TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, başvuru sırasında ödemenin yapıldığı banka aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru sahipleri, ücret iadesi için başvuruda bulundukları bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden talepte bulunabilmektedir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden başvuru yapan kişiler, iade ekranına IBAN bilgilerini girerek paranın doğrudan hesaplarına aktarılmasını sağlayabilmektedir.

Özellikle Halkbankası ve Emlak Katılım gibi bankalar, TOKİ başvuru ücreti iadesi için özel işlem ekranları sunmakta ve bu sayede başvuru sahiplerinin işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır. İade işlemleri sırasında, başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası ve telefon numarasının doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

TOKİ Başvuru Ücreti İadesi Nasıl Alınır?

TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında yatırılan başvuru ücretleri, kurada konut hakkı kazanamayan vatandaşlara geri ödenmektedir. Bunun yanı sıra, gelir kriterini karşılamayan, ikamet şartını yerine getirmeyen veya üzerine konut kayıtlı olduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de ödedikleri ücreti geri alabilmektedir. TOKİ'nin duyurusuna göre, kurada adı çıkmayan başvuru sahipleri, başvuru yaptıkları bankanın şubeleri ve ATM'leri aracılığıyla, kura tarihinden itibaren 5 iş günü içinde ücretlerini alabileceklerdir.

Başvuru bedelini almak için, başvurunun yapıldığı bankanın herhangi bir şubesine giderek iade talebinde bulunmak mümkündür. Ayrıca, birçok banka, mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden başvuru bedelinin geri ödenmesini sağlamaktadır. Bu yöntem, şubeye gitmeden ödemeyi almak isteyenler için pratik bir seçenek sunmaktadır. Bazı bankalar, kartsız işlem menüsü üzerinden TOKİ başvuru ücretlerinin iadesini gerçekleştirmeye imkan tanımaktadır. Bu sayede, ödemeler ATM üzerinden hızlı bir şekilde alınabilmektedir.