Yapay zeka alanında önemli bir gelişme: IBM hisseleri 25 yılın en büyük düşüşünü mü yaşıyor?

ABD merkezli teknoloji şirketi IBM, yapay zeka girişimi Anthropic'in duyurularının ardından önemli bir değer kaybı yaşadı. Anthropic, geliştirdiği Claude Code aracının, IBM'in ana bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan COBOL sistemlerini modernize edebileceğini açıkladı. Bu durum, yatırımcılar arasında endişelere yol açarak hisselerin sert bir şekilde düşmesine neden oldu.

IBM hisseleri, bu gelişmenin ardından yüzde 13,15 değer kaybederek 223,35 dolara geriledi. Bu düşüş, 18 Ekim 2000 tarihinden bu yana kaydedilen en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Hisselerdeki bu dramatik düşüş, piyasalarda yankı uyandırdı ve şirketin geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Claude Code nedir ve neden bu kadar önemli?

Anthropic, blog yazısında Claude Code aracının COBOL sistemlerini modernize etme yeteneğini vurguladı. Şirket, geçmişte COBOL sistemlerinin modernizasyonunun uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu, bu süreçte danışman ekiplerinin yıllarca çalıştığını belirtti. Ancak Claude Code gibi yapay zeka destekli araçların, bu sürecin en karmaşık aşamalarını otomatikleştirerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabileceği ifade edildi.

COBOL programlama dili, özellikle bankacılık, sigorta ve kamu sistemlerinde IBM ana bilgisayarlarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu durum, IBM'in kurumsal gelir yapısının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Anthropic'in bu alandaki rekabetçi açıklamaları, yatırımcıların endişelerini artırdı.

Yatırımcıların tepkisi ne oldu?

IBM'in hisselerindeki bu düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yarattı. Analistler, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, geleneksel sistemlerin nasıl etkileneceği konusunda endişeler taşıyor. Özellikle bankacılık ve kamu altyapısında kritik öneme sahip olan ana bilgisayar gelirleri, bu tür yenilikçi araçların etkisiyle tehdit altına girebilir.

Anthropic, yapay zeka destekli araçların COBOL kod tabanlarını modernize etme sürecini birkaç çeyrek içinde tamamlayabileceğini savunuyor. Bu durum, IBM'in pazar payını koruma çabalarını zorlaştırabilir ve şirketin rekabet gücünü sorgulatabilir.

Gelecekte neler olabilir?

Yatırımcılar, IBM'in bu durum karşısında nasıl bir strateji geliştireceğini merak ediyor. Şirketin, yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırması ve rekabetçi konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Ancak, bu süreçte yaşanacak olası kayıplar ve piyasa tepkileri, IBM'in gelecekteki performansını belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, IBM'in hisselerindeki bu tarihi düşüş, yapay zeka alanındaki gelişmelerin geleneksel teknoloji şirketleri üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, bu değişimlerin nasıl bir etki yaratacağını ve şirketin stratejik adımlarını dikkatle takip edecekler.