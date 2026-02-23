Bitcoin Neden Toparlanmıyor? Aylık Yüzde 25 Düşüş Nedenleri Nelerdir?

Son dönemde kripto para piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Bitcoin, artan belirsizlikler ve ekonomik faktörlerin etkisiyle önemli bir değer kaybı yaşadı. Aylık bazda yüzde 25'lik bir düşüş kaydeden Bitcoin, yatırımcıların risk iştahını olumsuz yönde etkileyen birçok faktörle karşı karşıya kalıyor.

Ekonomik Belirsizlikler Bitcoin Üzerinde Nasıl Bir Etki Yaratıyor?

Artan ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisini azaltıyor. ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük vergilerini iptal etmesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamalarla birleşince, küresel ticaretteki belirsizlikler daha da derinleşti. Bu durum, Bitcoin gibi spekülatif yatırım araçlarının değer kaybetmesine neden oluyor.

Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmalar ve ticaret ortaklarıyla yapılan anlaşmalara dair endişelerle birlikte, Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelmeyi tercih etmiyor. Bu da, Bitcoin’in değer kaybını hızlandıran bir etken haline geliyor.

Bitcoin’in Tarihsel Performansı ve Güncel Durumu Nedir?

2025 yılının Ekim ayında 126 bin 199 dolara kadar yükselen Bitcoin, 2026 yılına 87 bin 648 dolardan giriş yaptı. Bu, Bitcoin’in tarihsel olarak gördüğü en yüksek seviyelerden biriydi. Ancak bu yükselişin ardından gelen düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

23 Şubat tarihinde 64 bin 290 dolara kadar gerileyen Bitcoin, gün içerisinde saat 13.27 itibarıyla yüzde 2,4'lük bir düşüşle 66 bin 401 dolardan işlem görüyor. Bu durum, kripto para biriminin toparlanma çabalarının ne denli zor olduğunu gözler önüne seriyor.

Jeopolitik Faktörler Bitcoin’in Değerini Nasıl Etkiliyor?

Devam eden jeopolitik belirsizlikler, Bitcoin’in değer kaybında önemli bir rol oynuyor. Küresel ölçekteki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesine neden oluyor. Bu durum, Bitcoin’in daha fazla değer kaybetmesine yol açıyor.

Yatırımcılar, bu belirsizlikler ışığında Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelmekten kaçınıyor. Dolayısıyla, Bitcoin’in toparlanma süreci daha da karmaşık hale geliyor. Piyasalardaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine neden oluyor ve kripto para birimlerine olan güveni sarsıyor.