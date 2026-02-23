2026 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2026 yılının ilk Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair merak içinde araştırmalar yapmaya başladı. EGM, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bilgileri kılavuzda duyurdu.

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı, 2026 yılı itibarıyla yapılan ilk sınav olma özelliğini taşıyor. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve sonuçların ne zaman ilan edileceğini öğrenmek için yoğun bir şekilde bilgi arayışına girdi. EGM tarafından yayımlanan kılavuzda, sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih 13 Mart 2026 olarak belirtilmiştir.

ÖGG Sınav Sonuçlarının Açıklanma Süreci Nasıldır?

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmamış olup, adayların sonuçları öğrenebilmesi için belirli bir süre beklemesi gerekecek. EGM, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilmesi için gerekli tarihleri de duyurdu. Adaylar, 14-18 Mart 2026 tarihleri arasında itiraz ücretini yatırabileceklerdir.

18 Mart 2026 tarihi ise yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanması için planlanan tarihtir. Adaylar, itiraz süreçlerini bu tarihe kadar tamamlayarak, sonuçları öğrenme imkanına sahip olacaklardır.

Adayların Merakla Beklediği Tarihler Nelerdir?

Adayların, sınav sonuçlarını öğrenme sürecinde dikkat etmesi gereken önemli tarihler bulunmaktadır. 13 Mart 2026, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih olarak belirlenmiştir. Ayrıca, itiraz süreçleri için 14-18 Mart 2026 tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecektir.

Bu tarihler, adayların sınav sonuçları ile ilgili süreçlerini planlamaları açısından büyük önem taşımaktadır. EGM, sınav sonuçları ve itiraz süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmeleri kılavuzda sunarak, adayların sorularını yanıtlamayı hedeflemektedir.