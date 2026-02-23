Bim 20-27 şubat aktüel ürünler kataloğu 2026'da neler var?

BİM marketleri, 20-27 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu dönemde, çeşitli ürünlerde önemli indirimler ve kampanyalar müşterileri bekliyor. Özellikle 27 Şubat Cuma günü, birçok farklı kategoride ürünlerin raflarda yerini alması planlanıyor.

Yeni hafta için BİM’de satışa sunulacak ürünler arasında, dikey süpürge, kahve makineleri, buharlı temizleme cihazları ve şömine ısıtıcıları gibi çeşitli ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca, battaniye çeşitleri ve tost makineleri de bu dönemde müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM’de hangi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak?

BİM markette bu hafta, Plastik Basamaklı 4+1 Merdiven 1.490 TL, Saç Kurutma Makinesi 890 TL, Çift Kişilik Battaniye 599 TL, Dijital Tost Makinesi 3.900 TL, Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL, Tam Otomatik Espresso Makinesi 15.900 TL, Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.100 TL ve Speaker 1.390 TL’den satışa sunulacak. Bu ürünler, hem kalite hem de fiyat açısından müşterilere cazip seçenekler sunuyor.

Özellikle evde rahatlık sağlayacak ısıtıcı çeşitleri ve temizlik ürünleri, bu dönemde ön plana çıkıyor. Müşteriler, bu ürünleri tercih ederek hem bütçelerini koruyacak hem de ev konforunu artıracak.

20 Şubat Cuma günü neler var?

20 Şubat Cuma günü BİM’de satışa sunulacak ürünler arasında kablosuz kulaklık 899 TL, Akıllı Tablet 4.990 TL, Karaoke Mikrofon 599 TL, Akıllı Duvar Priz 399 TL, Led Işıklı Kettle 549 TL, El Blender Set 1.690 TL, Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL, Kelebek Kurutmalık 719 TL, Ütü Masası 879 TL, Çay Fincan 279 TL ve Çaydanlık 749 TL yer alıyor. Bu ürünler, teknoloji ve kişisel bakım alanında geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Ayrıca, yeni ev dizaynı yapmayı planlayanlar için beyaz cam ankastre set 9.990 TL, siyah cam ankastre set ise 9.500 TL’den satışa sunulacak. Bu tür ürünler, ev dekorasyonuna katkı sağlarken, şıklığı da beraberinde getiriyor.

BİM’in kampanyaları ne zaman başlayacak?

BİM’in 20-27 Şubat aktüel ürünler kataloğu, indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak. Yeni haftada dev kampanyalar ve indirimler, BİM market müdavimlerini bekliyor. 27 Şubat Cuma günü, birçok farklı ürün raflarda yerini alacak. Müşteriler, bu fırsatları kaçırmamak için BİM marketlerine yönelerek alışveriş yapabilirler.

Bu dönemde, kişisel bakım ürünleri, teknoloji ürünleri ve diğer birçok malzemede dev kampanyalar müşterileri bekleyecek. BİM, sunduğu geniş ürün yelpazesi ile alışveriş deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.