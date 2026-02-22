Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi Memurluktan Girişimciliğe: Serpil Karuserci'nin Başarı Hikayesi Nedir?

Memurluktan Girişimciliğe: Serpil Karuserci'nin Başarı Hikayesi Nedir?

Serpil Karuserci, memurluktan ayrılarak kendi markasını kurdu ve 100 kişiye istihdam sağladı.

Yayınlanma
14
Memurluktan Girişimciliğe: Serpil Karuserci'nin Başarı Hikayesi Nedir?
Okunma Süresi: 2 dk

Gaziantep'te memur olarak görev yaptığı belediyeden istifa eden Serpil Karuserci, kendi işini kurarak gelinlik sektöründe önemli bir başarıya imza attı. İlk olarak gelinlik satışıyla başlayan girişimcilik serüveni, kısa sürede üretime dönüşerek dünya markalarına gelinlik üretmeye kadar uzandı. Şu anda 32 ülkeye ihracat yaparak 100 kişiye istihdam sağlıyor.

Karuserci, meslek hayatı boyunca girişimciliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gibi birçok kişi ve kurumdan ödüller aldı. Bu başarı hikayesinin detayları, onun azmi ve kararlılığı ile şekillendi.

Serpil Karuserci'nin Girişimcilik Yolculuğu Nasıl Başladı?

1974 yılında sınırlı imkanlarla üretime başlayan 65 yaşındaki Serpil Karuserci, el işçiliği ve kalite odaklı yaklaşımıyla kısa sürede hayallerini gerçekleştirdi. Gaziantep Belediyesinde 5 yıl memur olarak çalıştıktan sonra, çocuklarının doğumuyla birlikte kendi işini kurma kararı aldı. İlk olarak 55 metrekarelik küçük bir butik açarak gelinlik ve abiye kiralamaya başladı.

Karuserci, çevresinde tanınmaya başladıktan sonra, Almanya'dan gelen bir gurbetçi ailenin siparişiyle işini büyütme fırsatı yakaladı. Bu sipariş, onun küçük bir butik işletmesini büyük bir endüstriye dönüştürmesine vesile oldu.

Üretim Kapasitesini Nasıl Artırdı?

İlk olarak birkaç dikiş makinesi ve elemanla gelinlik üretimine başlayan Karuserci, siparişlerin artmasıyla birlikte hem makine hem de eleman sayısını artırdı. İstanbul'da moda tasarım eğitimi alarak kendini geliştiren Karuserci'nin ürettiği gelinlikler, kısa sürede büyük beğeni topladı. İşlerini büyütmek isteyen Karuserci, Şehitkamil ilçesinde 3 bin 750 metrekarelik bir işletme kurdu.

Bugün, 51 yıldır kendi markasıyla gelinlik, abiye, nişanlık ve kaftan üretimi yapan Karuserci, 100 kişilik bir istihdam sağlıyor. Türkiye'nin en büyük perakende gelinlik mağazası olma yolunda ilerleyen Karuserci, 32 ülkeye ihracat yaparak uluslararası alanda tanınan bir marka haline geldi.

Karuserci'nin Vizyonu ve Geleceği Neler Sunuyor?

Karuserci, kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaparak, onların meslek sahibi olmalarına destek oluyor. İtalya'ya yılda 2 bin adedin üzerinde gelinlik gönderen Karuserci, torunlarının da kendi gibi kadın girişimci olmasını istiyor. Küçük bir atölyede başlayan yolculuğu, bugün uluslararası ölçekte devam ediyor.

Gaziantep'in üretim gücünü küresel moda sahnesine taşıyan Karuserci, yarım asrı aşan tecrübesi ve ihracat odaklı stratejisiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Her yıl ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak koleksiyonlarını sektör profesyonelleriyle buluşturan Karuserci, geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor.

