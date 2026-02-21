Küresel Piyasalarda Jeopolitik Gelişmeler ve ABD Tarifeleri Neden Öne Çıkıyor?

Küresel piyasalarda önümüzdeki hafta, ABD'deki tarife gündemi ve jeopolitik gelişmelerin etkileri dikkat çekiyor. Özellikle ABD-İran gerilimi gibi riskli faktörlerin bir araya geldiği geçen hafta, yapay zeka alanında yapılan anlaşmalar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri ile birlikte piyasalarda pozitif bir seyir gözlemlendi.

Gelecek hafta, ABD'deki tarife gündemi ve jeopolitik gelişmelere odaklanılmış durumda. ABD'nin İran'a olası askeri müdahale ihtimalinin arttığı bu dönemde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran meselesinin çözümü için 10 günlük bir süre tanıması, piyasalardaki risk algısını etkilemiş durumda.

Yapay Zeka Anlaşmaları ve Fed'in Faiz Politikasındaki Belirsizlikler Neleri Etkiliyor?

Yapay zeka alanında sağlanan iş birlikleri, piyasalardaki risk iştahını destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Meta'nın Nvidia ile yaptığı uzun vadeli yapay zeka altyapı iş birliği, teknoloji sektöründeki gelişmeleri olumlu yönde etkileyerek yatırımcıların dikkatini çekti. Bunun yanı sıra, Fed’in toplantı tutanaklarında bazı üyelerin faiz oranlarında ilave aşağı yönlü ayarlamalar yapılabileceği yönündeki görüşleri, yatırımcıların beklentilerini şekillendirdi.

Fed’in enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizlikler içeren tutanakları, piyasalardaki dalgalanmalara neden oldu. Bazı yetkililerin, fiyatlar genel düzeyindeki artışın yavaşlaması durumunda faiz indirimlerine gidebileceği yönündeki açıklamaları, yatırımcıların dikkatini çekti.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Tarife Kararı Ne Anlama Geliyor?

Cuma günü ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelere ilişkin önemli bir karar verdi. Mahkeme, Trump’ın uyguladığı ilave gümrük vergilerinin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti. Bu karar, tarifelerin hukuki dayanağının bulunmadığını ortaya koyarak, ABD’nin bu tarifelerden elde ettiği gelirlerin iadesi olasılığını gündeme taşıdı.

Trump, yüksek mahkemenin kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, bu durumu