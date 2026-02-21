Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeler neler?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç kullanıcılarının şarj maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli bir düzenleme gerçekleştirmiştir. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu düzenleme ile birlikte, kullanıcıların tüketimlerini düşük tarifeli saatlere kaydırarak maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilmeleri beklenmektedir.

EPDK'nın Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler, elektrikli araç şarj hizmeti piyasasında rekabeti artırmayı ve altyapının daha verimli kullanılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, daha önce 9 Aralık 2025 tarihinde duyurulan taslak ile birlikte, elektrikli araç şarj piyasasında ücret yapısında sadeleşme ve rekabetin artırılmasına yönelik önemli adımlar atılmaktadır.

Düzenlemenin Getirdiği Yenilikler Neler?

Yeni düzenlemeler çerçevesinde, işletmecilerin AC (yavaş şarj) ve DC (hızlı şarj) üniteleri için tek fiyat belirlemekle yükümlü olacağı belirtilmektedir. Bu durum, kullanıcıların karmaşık ve değişken tarife yapıları yerine daha net, karşılaştırılabilir ve öngörülebilir bir ücret sistemiyle karşılaşmalarını sağlayacaktır.

Ayrıca, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC şarj ünitelerinde kredi kartı entegrasyonu zorunlu hale getirilecektir. Bu adım, ödeme süreçlerini kolaylaştırmayı ve kullanıcı erişimini artırmayı hedeflemektedir.

Esnek Fiyatlandırma Modelinin Avantajları Neler?

Düzenleme, şirketlere belirli saatlerde veya belirli lokasyonlarda indirim uygulama imkanı tanımaktadır. Özellikle talebin düşük olduğu zaman dilimlerinde daha avantajlı fiyatların oluşması beklenirken, bu esneklikle birlikte piyasada rekabetin güçlenmesi amaçlanmaktadır. Mevcut aşamada tavan fiyat uygulamasının gündemde olmadığı, serbest piyasa dengesi içinde fiyat oluşumunun esas alındığı vurgulanmaktadır.

Ancak piyasa dengesinin bozulması veya hizmet sürekliliğinin riske girmesi durumunda tavan fiyat seçeneğinin de değerlendirilebileceği ifade edilmektedir. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, esnek fiyatlandırmanın elektrikli araç kullanıcıları için önemli mali avantajlar sağlayabileceğini belirtmiştir.

Gelecekteki Yatırımlar ve Altyapı Gelişimi

Bayram, esnek fiyatlamanın Türkiye için orta ve uzun vadede şebeke gerekliliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Mevcut altyapının bugünkü araç parkına cevap verebildiğini ancak yakın dönemde pik saatlerde talep artışının şebekeyi zorlayabileceğini ifade etmiştir. Elektrikli otomobil kullanıcılarının yoğun saatlerden uzaklaştırılması ve gece tarifelerine yönlendirilmesi durumunda aylık şarj maliyetlerinde yüzde 60'a varan düşüşlerin görülebileceği öngörülmektedir.

Bayram, esnek fiyatlamanın yatırımları da hızlandıracağını belirterek, lisans sahibi şarj operatörleri ve yatırımcılar açısından yasal çerçevesi belirlenmiş pazarların her zaman cazip olduğunu ifade etmiştir. Coğrafi yayılım hedefinin yatırımları hızlandırabileceği ve sektörde birleşmeleri beraberinde getirebileceği belirtilmektedir. Yeni şarj istasyonu yatırımlarını destekleyen en önemli adımın dinamik yani esnek fiyatlama olacağı ifade edilmektedir.

Son olarak, kredi kartıyla ödeme zorunluluğunun operatörler ve kullanıcılar için ek maliyet yaratabileceği ancak devlet açısından daha izlenebilir ve güvenli bir çözüm sunduğu belirtilmektedir. Elektrikli otomobilin şarj ünitesine bağlandığında otomatik olarak tanımlanması ve ödemenin araç kimliği üzerinden tahsil edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Türkiye, araç üreticileri ve şarj operatörleri arasında bu sistemin sağlıklı işlemesini sağlayacak evrensel bir işbirliği platformu oluşturabilir.