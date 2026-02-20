Dolar
43,8495 %0.2
Euro
51,6005 %-0.03
Gram Altın
7.086,43 % 0,70
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Gıda arzını artırmak için 45 yeni tarım bölgesi mi kurulacak?

Gıda arzını artırmak için 45 yeni tarım bölgesi mi kurulacak?

Bakan Şimşek, gıda arzının artırılması için 45 tarım bölgesi kurulacağını açıkladı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Gıda arzını artırmak için 45 yeni tarım bölgesi mi kurulacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Tarım ve Orman Bakanı Mehmet Şimşek, gıda arzının artırılması amacıyla önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu kapsamda, ülke genelinde 45 yeni tarım bölgesi kurulması planlanıyor. Bu bölgelerde, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Yeni tarım bölgeleri hangi ürünleri kapsayacak?

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre, kurulacak olan tarım bölgelerinde dikey tarım uygulamaları ve örtü altı ürün yetiştiriciliği ön planda olacak. Dikey tarım, sınırlı alanlarda daha fazla ürün elde edilmesini sağlarken, örtü altı tarım ise iklim koşullarından bağımsız olarak üretim yapma imkanı sunuyor. Bu yöntemlerin kullanılması, hem gıda güvenliğini artıracak hem de tarımsal üretimde sürdürülebilirliği destekleyecek.

Projenin hedefleri neler?

Kurulacak tarım bölgeleri ile birlikte, yerel üretimin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Bu bağlamda, tarım sektöründe modern teknolojilerin entegrasyonu da önemli bir yer tutuyor. Bakanlık, çiftçilere yönelik eğitim programları ve destekler ile bu süreci daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Tarım politikalarında neler değişecek?

Tarım politikalarında yapılacak bu değişiklikler, ülke genelinde tarımsal üretimin kalitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, yeni tarım bölgeleri ile birlikte istihdam olanaklarının da artması bekleniyor. Bu durum, kırsal alanlarda ekonomik canlılığı artırarak, göçün önlenmesine katkı sağlayabilir.

Bakan Şimşek'in açıklamaları, tarım sektöründe yapılacak yeniliklerin ve yatırımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Gıda arzının artırılması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile desteklenerek, gelecekte daha güvenli bir gıda teminini mümkün kılacak.

Futbolda Bahis ve Şike Soruşturması Kapsamında 32 Kişi Gözaltına Alındı mı?
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturması Kapsamında 32 Kişi Gözaltına Alındı mı?
#Spor / 20 Şubat 2026
Yalçın özden yoğun bakıma kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?
Yalçın özden yoğun bakıma kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?
#Gündem / 20 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Emlak Konut'un Yeni Kampanyasında Fiyatlar ve Ödeme Planı Nedir?
Emlak Konut'un Yeni Kampanyasında Fiyatlar ve Ödeme Planı Nedir?
Ekonomi
Ticaret Bakanlığı, 2026 Yılının İlk 45 Gününde Binlerce Firmaya Denetim Uyguladı ve 506 Milyon TL Ceza Kesti
Ticaret Bakanlığı, 2026 Yılının İlk 45 Gününde Binlerce Firmaya Denetim Uyguladı ve 506 Milyon TL Ceza Kesti
Konya Büyükşehir Belediyesi Uzaya Kendi Küp Uydusunu Göndermeye Hazırlanıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Uzaya Kendi Küp Uydusunu Göndermeye Hazırlanıyor
Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir?
Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir?
Xiaomi, Redmi ve POCO Kullanıcıları İçin Güncelleme Dönemi Ne Zaman Bitecek?
Xiaomi, Redmi ve POCO Kullanıcıları İçin Güncelleme Dönemi Ne Zaman Bitecek?
Veliaht dizisinin 22. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?
Veliaht dizisinin 22. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?
Adana'da 2026 Ramazan Ayında Akşam Ezanı ve İftar Vakti Ne Zaman?
Adana'da 2026 Ramazan Ayında Akşam Ezanı ve İftar Vakti Ne Zaman?
Andras Toma: Unutulmuş Bir Macar Askerinin Hikayesi ve 53 Yıllık Yanlış Teşhis
Andras Toma: Unutulmuş Bir Macar Askerinin Hikayesi ve 53 Yıllık Yanlış Teşhis
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft