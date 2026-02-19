Ticaret Bakanlığı, 2026 Yılının İlk 45 Gününde Binlerce Firmaya Denetim Uyguladı ve 506 Milyon TL Ceza Kesti

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 45 gününde gerçekleştirdiği denetimlerle ilgili dikkat çekici veriler paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, toplamda 48 bin 122 firmanın denetlendiği ve 5 milyon 683 bin 898 ürün üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi. Bu denetimlerin sonucunda tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplamda 506 milyon TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Denetimlerin Kapsamı Nedir?

Bakanlık, denetimlerin vatandaşların ekonomik refahını koruma amacını taşıdığını vurguladı. İç piyasadaki istikrarı olumsuz etkileyebilecek her türlü fiilin denetim kapsamına alındığı ve bu süreçte özellikle ramazan öncesinde hassasiyet gösterildiği belirtildi. Denetimlerin, iç ticaret denetim birimleri tarafından titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Bu çerçevede, gıda perakendeciliği sektöründe de önemli denetimler gerçekleştirildi. 29 bin 626 firmanın denetlendiği bu süreçte, 20 bin 79 ihlal tespit edilerek toplamda 80 milyon TL ceza kesildi. İstanbul'da yapılan denetimlerde ise 10 bin 847 üründe aykırılık tespit edilerek yaklaşık 43 milyon TL ceza uygulandı.

Haksız Ticari Uygulamalar ve Ceza Miktarları

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, haksız ticari uygulamalarla ilgili denetimlerini sürdürdü. 2026 yılının ilk 45 gününde 7 bin 999 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Bu denetimlerde aykırı eylemi tespit edilen 330 kişiye toplamda 237,7 milyon TL idari para cezası kesildi. Aykırılıkların çoğu ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri gibi alanlarda gerçekleşti.

Rekabet Kurumu tarafından da piyasa dengesinin korunması amacıyla denetimler yapıldı. 2026 yılının ilk 45 gününde gıda endüstrisi, inşaat ve tarım-hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren 19 firmaya toplamda 2,9 milyar TL ceza uygulandı. Bu durum, piyasa dengesinin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Gelecek Hedefleri Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Bakanlığın bu konudaki kararlılığı, tüketicilerin huzurunu sağlama hedefi doğrultusunda devam edeceği ifade edildi. Bu süreçte, denetimlerin daha da sıklaştırılması ve kapsamının genişletilmesi bekleniyor.

Bakanlık, bu denetimlerin sadece bir başlangıç olduğunu ve gelecekte daha fazla firmanın denetleneceğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların ekonomik refahını koruma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini vurguladı.