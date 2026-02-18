Sosyal Medya Etkileyicilerine Yönelik Yeni Vergi Düzenlemeleri Neleri Kapsıyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicileri olarak bilinen fenomenlerin kazançlarının vergilendirilmesine yönelik önemli bir adım attı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, bu içerik üreticilerinin markalardan aldıkları hediyeler ve ücretsiz hizmetler de vergi kapsamına alınarak, %15 oranında stopaj kesintisine tabi tutulacak.

Yeni uygulama ile sosyal medya üzerinden yürütülen ticari faaliyetlerde vergi denetimlerinin kapsamı genişletilmiş oldu. Influencer olarak bilinen içerik üreticileri, markalardan aldıkları PR ürünleri ve mekan tanıtımlarında ücretsiz yararlandıkları hizmetler üzerinden vergi ödemekle yükümlü hale geldi.

Hangi Kazançlar Vergiye Tabi Olacak?

Bu yeni düzenleme ile yalnızca nakdi kazançlar değil, aynı zamanda ürün, konaklama, yemek gibi ayni olarak elde edilen tüm menfaatler de gelir unsuru olarak kabul edilecek. Böylece, sosyal medya etkileyicileri, kendilerine gönderilen ürünlerin veya tanıtım karşılığında ücretsiz yararlandıkları mekan hizmetlerinin piyasa değerini belirlemek zorunda kalacaklar.

Belirlenen bu tutar, içerik üreticileri tarafından kendi “istisna belgeli” banka hesaplarına yatırılacak. Banka ise hesaba yatırılan meblağ üzerinden %15 oranında stopaj kesintisi yaparak doğrudan devlete aktaracak. Bu uygulama, sosyal medya platformlarında “hediye” veya “iş birliği” adı altında yürütülen faaliyetlerin hukuki olarak kazanç kalemi sayılmasını netleştiriyor.

Eğitim Programında Detaylar Paylaşıldı mı?

T24’ün aktardığına göre, yeni düzenlemenin ayrıntıları İstanbul’da gerçekleştirilen “Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitimi” programında kamuoyuyla paylaşıldı. Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle düzenlenen bu eğitim programına, 100 bin ve üzeri takipçisi bulunan birçok içerik üreticisi katıldı. Eğitimde, sosyal medyada reklam ve etik kuralların yanı sıra yeni mali yükümlülükler de ele alındı.

Yetkililer, yüksek takipçili hesapların ticari faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, içerik üreticilerinin bu yeni düzenlemelere uyum sağlamalarının önemini vurguladılar.

Vergi Denetim Kurulu'nun Rolü Nedir?

Düzenleme, içerik üreticilerinin vergi istisnasından yararlandıkları özel banka hesapları üzerinden yürütülecek. Bu bağlamda, influencerlar kendilerine gönderilen ürünlerin veya tanıtım karşılığında ücretsiz yararlandıkları restoran ve mekan hizmetlerinin piyasa değerini belirleyecekler. Belirlenen tutar, içerik üreticisi tarafından kendi “istisna belgeli” banka hesabına yatırılacak.

Bu süreç, sosyal medya platformlarında yürütülen ticari faaliyetlerin denetimini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen “Dijital Ortamda Yasadışı Bahisle Mücadele Eylem Planı” kapsamında, sosyal medya platformlarının yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin tanıtımı için kullanılmasına karşı “sıfır tolerans” mesajı verildi. Yetkililer, bu tür içerikleri paylaşan hesaplara yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağını belirterek, içerik üreticilerini mali ve cezai sorumluluklar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.