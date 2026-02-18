Türk Telekom, Türkiye'de Herkes İçin 5G Teknolojisini Sunmaya Hazırlanıyor

Türk Telekom, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atarak, 5G teknolojisini 1 Nisan itibarıyla kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Güçlü fiber altyapısı ve abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkı ile Türk Telekom, 5G deneyimini en iyi şekilde sunmayı hedefliyor. Bu yeni nesil iletişim hizmetinin tanıtımında, ünlü komedyen Tolga Çevik'in rol aldığı reklam filmi ile geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor.

Türk Telekom, mobil sektördeki güçlü konumunu 5G ile daha da pekiştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. 5G hizmetinin en yüksek fibere bağlı baz istasyonu oranına sahip operatör olarak sunulması, kullanıcıların bu yeni teknolojiden en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak. Şirket, 5G vizyonunu geniş kitlelere ulaştırmak için çeşitli stratejik yatırımlar yapmaya devam ediyor.

5G Hizmeti Ne Zaman Başlayacak?

1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Türk Telekom, 5G hizmetini resmi olarak kullanıma sunacak. Müşterilere herhangi bir ek ücret ödemeden 5G'ye geçiş imkanı tanınacak. Bu durum, kullanıcıların mevcut tarifeleri ile 5G teknolojisinin avantajlarından yararlanabilmesini sağlayacak. Türk Telekom, bu geçiş sürecinde kullanıcı deneyimini ön planda tutarak, 5G'nin sunduğu yüksek hız ve kapasiteyi tüm Türkiye genelinde erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G teknolojisinin Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayacağını belirterek, güçlü fiber altyapıları sayesinde en iyi 5G deneyimini sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Özden, 5G'nin temelini oluşturan fiber gücün avantajlarını kullanarak, sektördeki öncülüklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Reklam Filmi ile 5G Mesajı Yaygınlaşıyor

Türk Telekom'un reklam filminde, Tolga Çevik'in rol aldığı sahnelerle 5G'nin herkes için erişilebilir olduğu mesajı güçlü bir şekilde iletiliyor. Reklam filminde, 5G'nin Türkiye'nin 81 ilinde ve kırsal bölgelerde de kullanılabileceği vurgulanıyor. Tolga Çevik'in canlandırdığı karakter, 5G'ye geçişin ek ücret ödemeden mümkün olduğunu izleyicilere aktarıyor.

Reklam filminde, Rize'nin doğal güzellikleri arasında 5G'nin sunduğu avantajlar eğlenceli bir dille anlatılıyor. Çevik'in performansı ve yönetmen Fırat Parlak'ın yaratıcı yaklaşımı, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Filmde, 5G'ye geçişte mevcut tarifelerin değişmeyeceği ve internet hızının artacağı bilgisi de yer alıyor.

Türk Telekom'un Mobil Pazardaki Gücü

Türk Telekom, mobil pazardaki konumunu güçlendirerek, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda sektördeki dinamikleri değiştiren bir marka olma hedefindedir. Son yıllarda mobil numara taşıma pazarında en çok tercih edilen operatör olmasının, müşteri güveninin bir göstergesi olduğunu belirten Özden, bu güvenin mobil müşteri sayısında da kendini gösterdiğini ifade etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türk Telekom, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde mobil müşteri sayısında pazarda ikinciliği elde ederek, mobil sektördeki oyun kurucu rolünü pekiştirmiştir. Bu başarı, Türk Telekom'un 5G vizyonunu daha da güçlendirecek ve sektördeki liderliğini sürdürecektir.