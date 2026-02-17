Afyonkarahisar Ramazan İmsakiyesi 2026: Sahur ve İftar Vakitleri Ne Zaman?

2026 yılı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Afyonkarahisar'da sahur (imsak) ve iftar vakitleri merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile birlikte bu yılın Ramazan'ında oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da Ramazan ayının manevi atmosferi, tüm İslam alemi için önemli bir dönem olan bu ayda, oruç tutacak olanların ibadetlerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için büyük bir heyecanla karşılanıyor. Diyanet’in açıkladığı 2026 Afyonkarahisar İmsakiyesi, bu yılki sahur ve iftar saatlerini detaylı bir şekilde sunuyor.

Afyonkarahisar'da 2026 Ramazan İmsakiyesi Nedir?

2026 Ramazan ayı, İslam dünyasında rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu özel ayda, Afyonkarahisar'da yaşayanlar, Diyanet tarafından sağlanan güncel verilere dayanan imsakiyeye yönelerek sahur ve iftar saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Oruç tutacak olan vatandaşlar, bu saatlerin yanı sıra teravih namazı vakitlerini de merak ediyor.

Afyonkarahisar'da 2026 Ramazan ayının ilk sahuru, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece gerçekleştirilecek. İlk sahurda saat 06:15'te imsak vaktinin gireceği belirtiliyor. Bu tarihten itibaren her gün sahur ve iftar saatleri Diyanet’in belirlediği takvime göre düzenlenecek.

2026 Afyonkarahisar İftar Vakti Saatleri Nasıldır?

19 Şubat 2026 Perşembe günü, Afyonkarahisar'da iftar vakti saat 18:46 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren her gün iftar saatleri de Diyanet tarafından açıklanan imsakiyede yer almaktadır. Oruç tutan bireyler, bu saatleri dikkate alarak ibadetlerini yerine getireceklerdir.

İlk gün için belirlenen diğer vakitler ise şu şekildedir: Güneş saati 07:37, öğle saati 13:17, ikindi saati 16:17 ve yatsı saati 20:03 olarak açıklanmıştır. Bu bilgiler, Ramazan boyunca oruç tutacak olanların planlamalarını yapmalarına yardımcı olacaktır.

2026 Ramazan Ayı İçin Önemli Tarihler

2026 Ramazan ayı boyunca her gün için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam (iftar) ve yatsı (teravih) saatleri düzenli olarak güncellenecektir. Örneğin, 20 Şubat 2026 tarihinde sahur saati 06:14, iftar saati ise 18:47 olarak belirlenmiştir. Bu şekilde, Ramazan ayı boyunca her gün için farklı saatler açıklanacak ve vatandaşlar bu saatlere göre ibadetlerini gerçekleştireceklerdir.

Afyonkarahisar'daki Ramazan İmsakiyesi, oruç tutanların ibadetlerini düzenli bir şekilde yapabilmeleri için önemli bir kaynak olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı bu takvim, 2026 yılı Ramazan ayı boyunca dikkatle takip edilmesi gereken bir rehber niteliğindedir.