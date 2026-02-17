Istanbul arnavutköy'de su kesintisi ne zaman sona erecek? 17-18 şubat tarihleri arasında planlanan kesintiler hakkında detaylar

Dolar
İstanbul Arnavutköy'de 17-18 Şubat tarihlerinde su kesintisi yaşanacak. Kesintinin süresi ve etkilenen bölgeler hakkında bilgi verildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Şubat 2026 tarihinde Arnavutköy ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu kesinti, belirli saat aralıklarında etkili olacak ve bölgedeki vatandaşlar tarafından merakla beklenmektedir. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ve suların ne zaman akacağı konusunda detaylar araştırılmaktadır.

Kesintinin etkili olacağı mahalleler arasında Yassıören ve Yeşilbayır mahalleleri bulunmaktadır. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, su kesintisinin sebebi olarak içme suyu sistemlerinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları gösterilmektedir. Bu çalışmaların, suyun kalitesini artırmak ve sistemin verimliliğini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtilmektedir.

Arnavutköy'de su kesintisi saatleri nedir?

İSKİ'nin duyurusuna göre, su kesintisi 17 Şubat 2026 tarihinde saat 09:05'te başlayacak ve tahmini olarak 18:00'de sona erecektir. Bu süre zarfında, belirtilen mahallelerde su akışında kesintiler yaşanacaktır. Vatandaşların, bu tarihlerde su ihtiyaçlarını önceden planlamaları önerilmektedir.

Bu tür kesintilerin, bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası olduğu ve suyun daha sağlıklı bir şekilde temin edilmesi için gerekli olduğu vurgulanmaktadır. İSKİ, kesintinin ardından suyun normal akışına döneceğini ve vatandaşların su ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtmiştir.

Kesintiden etkilenen mahalleler hangileri?

17 Şubat 2026 tarihinde su kesintisinden etkilenecek mahalleler arasında Yassıören ve Yeşilbayır mahalleleri yer almaktadır. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar, su kesintisi ile ilgili olarak İSKİ'nin resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından güncel bilgilere ulaşabileceklerdir. İSKİ, su kesintisi ile ilgili her türlü bilgiye ulaşımın sağlanması için iletişim kanallarını açık tutmaktadır.

Bu tür planlı su kesintileri, altyapı çalışmalarının bir parçası olarak yaşanmaktadır. İSKİ, bu süreçte vatandaşların anlayış göstermesini talep etmekte ve su kesintisinin en kısa sürede sona ereceğini garanti etmektedir.

İSKİ'nin su kesintisi ile ilgili açıklamaları nelerdir?

İSKİ, su kesintileri ile ilgili yaptığı açıklamalarda, bakım ve onarım işlemlerinin suyun kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. Bu tür çalışmalara zaman zaman ihtiyaç duyulmakta ve vatandaşların su ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemler alınmaktadır. İSKİ, su kesintisi sırasında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

Vatandaşların, su kesintisi süresince ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli önlemleri almaları önerilmektedir. İSKİ, kesintinin ardından suyun normal akışına döneceğini ve vatandaşların su ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtmektedir.

