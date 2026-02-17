Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin Evlilik İddiaları Neden Gündemde?

Son dönemde boşanma sonrası yeni bir ilişkiye yelken açan Ceyda Düvenci, radyocu Güçlü Mete ile yaşadığı aşk ile dikkatleri üzerine çekiyor. İkilinin ilişkisi, sosyal medya paylaşımları ve birlikte geçirdikleri zamanla gündemde önemli bir yer edinmiş durumda.

Ceyda Düvenci, 2015 yılında dizi setinde tanışarak evlendiği Bülent Şakrak ile 2023 yılında boşanmasının ardından, Güçlü Mete ile yeni bir aşka adım attı. Bu yeni ilişki, Ceyda Düvenci'nin hayatında yeni bir sayfa açtığını gösteriyor ve onun yeniden parlamasına neden oluyor.

İlişkinin Gelişimi Nasıl Oldu?

Boşanmanın ardından kalbini radyocu Güçlü Mete’ye kaptıran Ceyda Düvenci, bu ilişkiyle birlikte sosyal medya platformlarında paylaştıkları romantik fotoğraflarla dikkat çekiyor. İkilinin birlikte yaptıkları seyahatler ve paylaşımlar, kısa sürede birçok beğeni aldı. Özellikle yurt dışı tatillerinden gelen fotoğraflar, takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Son olarak, birlikte görüntülenen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, 14 Şubat planları hakkında konuşurken, 'Sevgilimin güzel bir sürprizi var. Yarın sabah uçağa atlayıp bir yere kaçacağız baş başa. Geçen sene de çok güzeldi. Seviyoruz hayattan biraz kaçmayı, yeni yerler görmeyi, sohbet etmeyi, dertleşmeyi...' şeklinde ifadelerde bulundular.

Evlenme Teklifi İddiaları Neden Ortaya Çıktı?

Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, Gel Konuşalım programında evlilik teklifi aldığına dair iddiaları gündeme getirdi. Bu durum, çiftin ilişkisini daha da merak uyandırıcı hale getiriyor. İkilinin geleceği hakkında yapılan spekülasyonlar, magazin dünyasında geniş yankı buldu.

İlişkilerinin başlangıcından bu yana sürekli olarak gündemde kalan Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, birbirlerine olan destekleriyle de dikkat çekiyor. İkili, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Magazin Gündeminde Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin Yeri Nedir?

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin ilişkisi, sadece sosyal medya paylaşımlarıyla değil, aynı zamanda magazin programlarında da sıkça konuşuluyor. İkilinin aşkı, birçok izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor ve bu durum, onların popülaritesini artırıyor.

Özellikle Ceyda Düvenci'nin boşanmasının ardından yaşadığı bu yeni ilişki, onun hayatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Güçlü Mete ile olan ilişkisi, hem kendisi hem de takipçileri için yeni bir başlangıç olarak yorumlanıyor.