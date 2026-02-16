Aslı Bekiroğlu Beşinci Ameliyatını Geçirdi, Varis Çoraplarıyla Paylaşımlar Yapıyor

Aslı Bekiroğlu, son dönemde sağlık sorunları nedeniyle beşinci kez ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası evde süren tedavi sürecine dair yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Bekiroğlu, bu süreçte varis çoraplarıyla oturduğunu ifade ederek, “Varis çoraplarıyla oturuyoruz diye süsümüzden ödün verecek değiliz” şeklinde bir mesaj iletti.

Oyuncunun bu paylaşımı, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Bekiroğlu, sağlık durumu hakkında detaylı bir bilgi vermese de, takipçilerini bilgilendirmeyi ihmal etmedi. Ameliyat sonrası dönemi evde geçirdiğini belirten Bekiroğlu, moralinin yüksek olduğunu da vurguladı.

Takipçilerinden Destek Mesajları Aldı mı?

Aslı Bekiroğlu’nun sosyal medya paylaşımı, kısa süre içinde birçok beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletirken, moralinin yüksek olmasına yönelik destek mesajları da paylaştı. Bu durum, Bekiroğlu’nun tedavi sürecinde yalnız olmadığını hissetmesine yardımcı oldu.

Ameliyat sonrası sosyal medya etkileşimi, Bekiroğlu’nun hayranlarıyla olan bağını güçlendirdi. Takipçilerinin gösterdiği destek, oyuncunun bu zorlu süreçte motivasyonunu artırmış olabilir.

Bekiroğlu’nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgiler Neler?

Aslı Bekiroğlu’nun sağlık durumu hakkında detaylı bir açıklama yapılmamış olması, hayranları arasında merak uyandırdı. Beşinci kez geçirdiği ameliyatın nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak, oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, takipçileriyle olan iletişimini sürdürdüğünü gösteriyor.

Bekiroğlu’nun sağlık süreciyle ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen hayranları, sosyal medya hesaplarını takip etmeye devam ediyor. Bu süreçte Bekiroğlu’nun paylaşımları, sağlık durumu hakkında bilgi edinme arayışında olanlar için önemli bir kaynak oluşturuyor.