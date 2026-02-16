Dolar
Haberin Gündemi Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus Maçına Doğru Leroy Sane'nin Durumunu Açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus Maçına Doğru Leroy Sane'nin Durumunu Açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesinde Leroy Sane'nin durumunu ve rakip takım hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yayınlanma
14
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus Maçına Doğru Leroy Sane'nin Durumunu Açıkladı
Okunma Süresi: 2 dk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanacak olan kritik maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, takımın sakatlık durumu ve rakip takım hakkında bilgiler vererek, Galatasaray'ın bu zorlu mücadeledeki hazırlıklarını aktardı.

Leroy Sane'nin Durumu Nedir?

Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle son dönemde forma giyemeyen Leroy Sane'nin antrenmanlara katıldığını belirtti. Buruk, 'Leroy Sane dün de tam antrenmana çıktı. Bugün de çıkacak. Yarın oynayabilecek oyunculardan biri olacak' şeklinde konuştu. Bu açıklama, Galatasaray taraftarları için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Juventus'un Gücü ve Stratejileri

Buruk, Juventus'un İtalya Ligi'nde ve Avrupa'daki geçmiş başarılarına atıfta bulunarak, 'İtalya Ligi'ni iyi biliyoruz. Juventus'u iyi biliyoruz. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun İtalyan takımlarına karşı geçmişteki maçlarını hatırlıyoruz. Ancak bugündeyiz, güncel bir maç' dedi. Bu ifadeler, Galatasaray'ın rakiplerine karşı nasıl bir strateji geliştireceğini de ortaya koyuyor.

Rakip Takımın Analizi

Okan Buruk, Juventus'un son dönemlerdeki formunu ve taktiksel değişikliklerini de değerlendirdi. 'Luciano Spalletti ile toparlandılar, değişik dizilimler kullanıyorlar. Önceden hesaplanması zor bir takım. Sürprizli bir takım' ifadelerini kullandı. Ayrıca, Juventus'un forvet oyuncuları Kenan Yıldız ve Francisco Conceiçao'nun etkili bir şekilde kullanıldığını belirtti.

Maç Öncesi Beklentiler

Buruk, Juventus'un son haftalarda formda olan oyuncusu Weston McKennie'ye dikkat çekerek, 'Kimseye ezilmiyorlar. Böyle maçları iyi oynadık, saha avantajımız var. Çok önemli bir şans' dedi. Ayrıca, Galatasaray'ın daha iyi bir durumda olduğunu ve bu durumu değerlendireceklerini vurguladı. 'İstekli ve sabırlı oynayacağız. Juventus üç günde bir maça çıkmış olacak, yolculuk yapacaklar ve yorgun olabilirler' şeklinde konuştu.

