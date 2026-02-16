Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u Ağırlıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir anlam taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadele ile birlikte Avrupa'daki iddiasını sürdürmek ve avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

İlk maçın ardından rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da gerçekleştirilecek. Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax gibi güçlü rakipleri mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Ancak, Eintracht Frankfurt, Union Saint-Gilloise, Monaco ve Manchester City gibi takımlara karşı ise beklenmedik mağlubiyetler aldı.

Galatasaray ve Juventus Arasındaki Tarihsel Rekabet Nasıldır?

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerde sarı-kırmızılılar 2 galibiyet elde ederken, İtalyan ekibi 1 kez galip geldi. Ayrıca, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu mücadelelerde Galatasaray 9 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. İki takım son olarak 10 Aralık 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etti ve Galatasaray, Wesley Sneijder'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımları ile toplamda 26 karşılaşma oynadı. Bu maçlarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, İtalyan takımlarına karşı toplamda 32 gol atarken, 38 gol yedi. Bu istatistikler, Galatasaray'ın Avrupa'daki performansını ve İtalyan ekipleri karşısındaki rekabet gücünü ortaya koyuyor.

Okan Buruk'un Avrupa Performansı Nasıldır?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Avrupa kupalarında 34 maçta görev aldı. Bu maçların 22'sinde Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde, 12'sinde ise Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Buruk, bu karşılaşmalardan 13'ünden galip ayrılırken, 12'sinde mağlup oldu ve 9 maçta berabere kaldı. Bu performans, Buruk'un Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Gollerin 6'sını Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün de 2 gol sevinci yaşadı. Ayrıca, Atletico Madrid karşılaşmasında Marcos Llorente kendi kalesine gol attı. Bu durum, Galatasaray'ın hücum gücünü ve oyuncularının katkılarını gözler önüne seriyor.

Juventus'un Durumu ve Galatasaray Maçı Öncesi Analiz

Juventus, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan toplayarak grup aşamasını 13. sırada tamamladı. İtalyan ekibi, Bodo/Glimt, Pafos ve Benfica'yı mağlup ederken, Real Madrid'e karşı bir mağlubiyet aldı. Serie A'da ise 25 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 46 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor.

Juventus'un kadrosunda milli futbolcu Kenan Yıldız ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan Filip Kostic gibi tanıdık isimler bulunuyor. Kenan Yıldız, bu sezon Juventus ile 33 resmi maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibinin son durumu, Galatasaray karşısında nasıl bir performans sergileyecekleri konusunda merak uyandırıyor.

Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Danny Makkelie, daha önce Galatasaray'ın Monaco ile oynadığı maçta düdük çalmıştı. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Bu önemli mücadelede VAR görevini Bastian Dankert, AVAR görevini ise Benjamin Brand üstlenecek. Galatasaray ve Juventus arasındaki bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.