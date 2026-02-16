2026 Ramazan İmsakiyesi: İlk Sahur ve İlk Oruç Ne Zaman Olacak?

Maneviyatın, bereketin ve paylaşmanın en güzel olduğu dönem olan 2026 Ramazan ayı için geri sayım başlamış durumda. Milyonlarca Müslüman, bu yılın Ramazan ayında ilk sahur ve ilk oruç için gün sayarken, bu özel zaman diliminin heyecanı da artıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan vatandaşlar, 2026 Ramazan imsakiyesini araştırarak, ilk sahurlarını ne zaman yapacaklarını öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan takvimi ile birlikte, bu yılki Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri de netleşti.

2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre, 2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Bu tarih, Müslümanlar için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Ramazan ayı, 19 Mart Perşembe günü arefe günü ile sona erecek.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, ilk sahurun ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. İlk sahur, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece gerçekleştirilecek.

İlk Sahur ve İlk Oruç Saatleri Nedir?

2026 Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat sabah ezanıyla birlikte tutulmaya başlanacak. Bu tarihte, Türkiye'nin dört bir yanında iftar ve sahur saatleri farklılık gösterecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki ilk sahur ve iftar saatleri ise şu şekilde belirlenmiştir.

İstanbul'da ilk sahur saat 06.22'de, ilk iftar ise 19 Şubat günü saat 18.49'da yapılacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ilk gün toplam 12 saat 27 dakika oruç tutmuş olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de İlk Sahur ve İftar Saatleri

Ankara'da ilk sahur saat 06.06'da yapılacakken, ilk iftar saati ise 18.35 olarak belirlenmiştir. Ankara'da yaşayan vatandaşlar, ilk gün toplam 12 saat 29 dakika oruç tutacaklardır.

İzmir'de ise ilk sahur saat 06.29'da yapılacak, ilk iftar ise akşam saat 19.00'da gerçekleştirilecektir. İzmir'de yaşayanlar, ilk gün toplam 12 saat 31 dakika oruç tutacaklardır.

2026 Ramazan imsakiyesi ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için ntv.com.tr/imsakiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfa üzerinden il ve ilçe seçimi yaparak, sahur, imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.