Bu Haftanın Piyasa Özeti: Hangi Yatırım Araçları Kazandırdı ve Hangi Araçlar Kaybettirdi?

Piyasalarda bu hafta, yatırım araçları arasında kazanç ve kayıplar gözlemlendi. Siyasi gelişmeler ve talep dengelerinin etkisiyle piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Bu süreçte bazı yatırımcılar rekor kazançlar elde ederken, diğerleri kayıplarını değerlendirmek zorunda kaldı.

Altın Yatırımcıları Hangi Rekorları Gördü?

2026 yılına hızlı bir başlangıç yapan altın, bu hafta rekor üstüne rekor kırarak dikkatleri üzerine çekti. Son haftalarda sakin bir seyir izleyen gram altın, bu süreçte sert hareketler göstermedi. Haftanın başında 7 bin 117 lira seviyesinden işlem gören gram altın, 11 Şubat'ta 7 bin 127 lira ile haftanın en yüksek değerine ulaştı.

Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen gram altın, haftayı 7 bin 66 liradan tamamlayarak yüzde 0,72'lik bir düşüş kaydetti. Bu durum, altın yatırımcılarının dikkatini çekerken, piyasalardaki belirsizlikler de yatırım kararlarını etkilemeye devam etti.

Doların Yükselişi Ne Durumda?

Dolar, bu hafta güç toplamaya çalışarak yatırımcıların dikkatini çekti. 9 Şubat'ta 43,58 lira seviyelerinde işlem gören dolar, yüzde 0,34'lük bir artışla 43,73 liraya yükseldi. Siyasi söylemlerin etkisi altında olan dolar, bu süreçte yatırımcısına az da olsa kazandırdı.

Doların yükselişi, piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra, yatırımcıların döviz tercihlerini de etkiledi. Doların bu haftaki performansı, yatırımcıların döviz piyasalarındaki stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açtı.

Euro Ne Kadar Değişti?

Euro, haftaya 51,97 lira seviyesinden başladı ancak dolarda gözlemlenen yükselişi yakalayamadı. Haftanın en düşük seviyesi ise 51,84 lira ile 11 Şubat'ta gerçekleşti. Euro, bu haftayı yüzde 0,12'lik bir düşüş oranıyla 51,91 lira ile tamamladı.

Euro'nun performansı, döviz piyasalarındaki dalgalanmalarla birlikte yatırımcıların döviz seçimlerini etkileyen önemli bir faktör oldu. Euro'nun bu haftaki durumu, yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer unsur olarak öne çıktı.

Borsa İstanbul Rekor Kırdı mı?

Borsa İstanbul, bu hafta 14 bin direnç seviyesini aşarak tarihi bir rekora imza attı. 13 bin 521 puanla haftaya başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi, Perşembe günü piyasanın kapanmasına az bir süre kala 14 bin puanı aştı. Bu durum, borsa yatırımcıları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Haftalık olarak yüzde 4,87'lik bir yükseliş kaydederek 13 bin 180 puana ulaşan Borsa İstanbul, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Piyasalardaki bu olumlu gelişmeler, borsa yatırımcılarının geleceğe yönelik beklentilerini de şekillendiriyor.