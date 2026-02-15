Ufuk Özkan, Yoğun Bakımda Olduğu İddialarını Kesin Bir Dille Yalanladı mı?

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği başarılı nakil ameliyatının ardından yoğun bakıma alındığına dair çıkan iddialara yanıt verdi. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Karaciğer Nakli Süreci Nasıl Gerçekleşti?

Ufuk Özkan, uzun bir süre boyunca karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görmekteydi. Geçtiğimiz hafta, yaklaşık 11 saat süren zorlu bir operasyon geçirdi. Bu operasyon, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’tan alınan karaciğer ile gerçekleştirildi ve başarılı bir şekilde tamamlandı. Ameliyat sonrası, Özkan’ın sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı.

Ameliyatın ardından, hem Ufuk Özkan’ın hem de Salih Kıvırcık’ın sağlık durumlarının ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındıkları yönünde iddialar gündeme geldi. Bu durum, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Özkan, İddialara Ne Yanıt Verdi?

Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, yoğun bakımda olduğu yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Açıklamasında, “Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram’da bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor?” ifadelerini kullandı. Özkan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Çok şükür, Allah’a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz” dedi.

Özkan, sosyal medya kullanıcılarına bu tür haberlere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu ve “Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan… Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür” şeklinde konuştu. Oyuncu, açıklamasının sonunda, “Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah’a emanet olun” diyerek sözlerini tamamladı.

Sosyal Medya Tepkileri Nasıldı?

Özkan’ın açıklaması, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Birçok takipçisi, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu duyduğu için memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca, Özkan’ın bu tür asılsız haberlere karşı duruşu takdir topladı. Sosyal medya platformlarında, oyuncunun sağlığına ilişkin olumlu mesajlar paylaşılmaya devam ediyor.

Bu olay, ünlü isimlerin sağlık durumlarıyla ilgili çıkan asılsız haberlerin ne denli yaygın olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özkan’ın durumu, hem hayranları hem de takipçileri tarafından yakından takip edilmeye devam edecek.