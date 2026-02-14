İzmir Menemen'de Yağış Sonrası İstitat Duvarı Çöktü, İki Bina ve Altı Araç Hasar Gördü

İzmir'in Menemen ilçesinde, etkili olan sağanak yağışların ardından bir istinat duvarının çökmesi sonucu önemli hasarlar meydana geldi. Olay, 29 Ekim Mahallesi'nde gerçekleşti ve bu durum, bölgedeki iki binanın yanı sıra park halindeki altı aracı da etkiledi.

Yağışların yoğunluğu, Menemen'deki yaşamı olumsuz etkileyerek, ani bir çökme olayına yol açtı. Çökme sonucu, 6 katlı iki bina hasar gördü ve çevredeki araçlar da zarar gördü. Olayın ardından, bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilerek, gerekli önlemler alındı.

Olay Sonrası Alınan Önlemler Nelerdi?

İstinat duvarının çökmesi sonrası, giriş katında hasar meydana gelen iki bina ile çevresindeki bir apartman tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Bu durum, bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Toplamda üç binada yaşayan 151 kişi, Menemen Belediyesi sosyal tesislerine yönlendirildi.

Boşaltılan binalarda yaşayan vatandaşlar, olayın şokunu atlatmaya çalışırken, yetkililer de durumu kontrol altına almak için çalışmalarına devam etti. Olayın meydana geldiği saatlerde, bina sakinleri büyük bir korku yaşadı.

Bina Sakinlerinin Yaşadığı Korku Dolu Anlar

Olay anında, evi hasar gören bina sakinlerinden Gözde Aktaş, sabah saat 04.00 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandıklarını belirtti. Aktaş, binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının pencerelerinden dışarıya çıkabildiklerini ifade etti. Bu durum, sakinler arasında büyük bir panik yarattı.

Ayrıca, Gözde Aktaş, 2022 yılında istinat duvarını inşa eden firmaya karşı dava açtıklarını da sözlerine ekledi. Bu durum, hem bölgedeki yapı güvenliği hem de vatandaşların yaşadığı sorunlar açısından dikkat çekici bir mesele haline geldi.

İlerleyen Süreçte Neler Olacak?

Olayın ardından, yetkililerin durumu değerlendirmesi ve gerekli incelemeleri yapması bekleniyor. İstinad duvarının çökmesine neden olan faktörlerin araştırılması, benzer olayların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, hasar gören binaların durumu ve vatandaşların güvenliği için atılacak adımlar da merakla bekleniyor.

Menemen ilçesindeki bu olay, yerel yönetimlerin ve inşaat firmalarının yapı güvenliğine dair sorumluluklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Vatandaşların güvenliğini sağlamak adına yapılacak çalışmalar, bölgedeki sakinler için hayati önem taşıyor.