Diyarbakır'da 7 Gündür Kayıp Olan Zihinsel Engelli Salih Ertaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor Mu?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat tarihinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için arama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Ailesinin kaybolduğuna dair yaptığı ihbar sonrasında, bölgeye sevk edilen 214 kişilik bir ekip, hem karadan hem de havadan arama faaliyetlerine başlamıştır.

Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek üzere evinden ayrılmış, ancak o günden beri kendisinden haber alınamamıştır. Ailesinin durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, arama kurtarma çalışmaları hız kazanmıştır.

Arama Çalışmalarında Hangi Ekipler Görev Alıyor?

İhbarın ardından bölgeye AFAD, Kulp Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KUBAK), Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) ve jandarma ekipleri yönlendirilmiştir. Bu ekipler, kaybolan kişinin bulunması için tüm imkanlarını seferber etmektedir.

214 personelden oluşan arama kurtarma ekipleri, 5 dron, 1 kadavra ve iz takip köpeği kullanarak kapsamlı bir arama gerçekleştirmektedir. Hem karasal hem de havadan yapılan bu çalışmalar, kaybolan kişinin bulunması için büyük bir çaba göstermektedir.

Yerel Halkın Desteği Nasıldır?

Kayıp Salih Ertaş'ın ailesi ve yakınları, yerel halktan da destek alarak arama çalışmalarına katılmaktadır. Kulp ilçesi sakinleri, kendilerine ait olan bilgileri paylaşarak ekiplerin daha etkin bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bu durum, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölge, zorlu arazi koşulları ve hava şartları nedeniyle ekiplerin işini zorlaştırmaktadır. Ancak, tüm ekipler, kaybolan kişinin bulunması için kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Son Durum Nedir?

Şu anda arama çalışmaları devam etmekte olup, ekipler her türlü olasılığı değerlendirerek ilerlemektedir. Salih Ertaş'ın bulunması için yürütülen bu çabalar, hem ailesi hem de tüm toplum için büyük bir önem taşımaktadır. Kaybolan kişinin sağ salim bulunması için yapılan bu çalışmalar, yerel ve ulusal düzeyde dikkatle takip edilmektedir.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacak ve arama çalışmalarının seyrine ilişkin bilgiler paylaşılacaktır.