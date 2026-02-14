Dolar
43,7339 %0.19
Euro
51,9339 %-0.02
Gram Altın
7.075,98 % 2,56
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Diyarbakır'da 7 Gündür Kayıp Olan Zihinsel Engelli Salih Ertaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor Mu?

Diyarbakır'da 7 Gündür Kayıp Olan Zihinsel Engelli Salih Ertaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor Mu?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Salih Ertaş için 214 kişilik ekip arama çalışmaları yürütüyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Diyarbakır'da 7 Gündür Kayıp Olan Zihinsel Engelli Salih Ertaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor Mu?
Okunma Süresi: 2 dk

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat tarihinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için arama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Ailesinin kaybolduğuna dair yaptığı ihbar sonrasında, bölgeye sevk edilen 214 kişilik bir ekip, hem karadan hem de havadan arama faaliyetlerine başlamıştır.

Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek üzere evinden ayrılmış, ancak o günden beri kendisinden haber alınamamıştır. Ailesinin durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, arama kurtarma çalışmaları hız kazanmıştır.

Arama Çalışmalarında Hangi Ekipler Görev Alıyor?

İhbarın ardından bölgeye AFAD, Kulp Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KUBAK), Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) ve jandarma ekipleri yönlendirilmiştir. Bu ekipler, kaybolan kişinin bulunması için tüm imkanlarını seferber etmektedir.

214 personelden oluşan arama kurtarma ekipleri, 5 dron, 1 kadavra ve iz takip köpeği kullanarak kapsamlı bir arama gerçekleştirmektedir. Hem karasal hem de havadan yapılan bu çalışmalar, kaybolan kişinin bulunması için büyük bir çaba göstermektedir.

Yerel Halkın Desteği Nasıldır?

Kayıp Salih Ertaş'ın ailesi ve yakınları, yerel halktan da destek alarak arama çalışmalarına katılmaktadır. Kulp ilçesi sakinleri, kendilerine ait olan bilgileri paylaşarak ekiplerin daha etkin bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bu durum, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölge, zorlu arazi koşulları ve hava şartları nedeniyle ekiplerin işini zorlaştırmaktadır. Ancak, tüm ekipler, kaybolan kişinin bulunması için kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Son Durum Nedir?

Şu anda arama çalışmaları devam etmekte olup, ekipler her türlü olasılığı değerlendirerek ilerlemektedir. Salih Ertaş'ın bulunması için yürütülen bu çabalar, hem ailesi hem de tüm toplum için büyük bir önem taşımaktadır. Kaybolan kişinin sağ salim bulunması için yapılan bu çalışmalar, yerel ve ulusal düzeyde dikkatle takip edilmektedir.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacak ve arama çalışmalarının seyrine ilişkin bilgiler paylaşılacaktır.

#Kayıp Engelli
Aşk Büyüsü Tuzağıyla 46 Milyon TL Dolandırıcılık: Suç Şebekesi Ortaya Çıktı
Aşk Büyüsü Tuzağıyla 46 Milyon TL Dolandırıcılık: Suç Şebekesi Ortaya Çıktı
#Gündem / 14 Şubat 2026
Emekliler İçin 33.000 TL Destek Paketi Hangi Şartlarla Sunuluyor?
Emekliler İçin 33.000 TL Destek Paketi Hangi Şartlarla Sunuluyor?
#Ekonomi / 14 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Fatih Tekke'nin Fenerbahçe Maçında Galibiyet İçin Uygulayacağı Stratejiler Neler Olacak?
Fatih Tekke'nin Fenerbahçe Maçında Galibiyet İçin Uygulayacağı Stratejiler Neler Olacak?
Gündem
2026 Yılında En İyi Kahve Makineleri Hangi Modellerle Öne Çıkıyor?
2026 Yılında En İyi Kahve Makineleri Hangi Modellerle Öne Çıkıyor?
Bundesliga'nın 22. Haftasında Hamburg ve Union Berlin Karşı Karşıya Geliyor: Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Bundesliga'nın 22. Haftasında Hamburg ve Union Berlin Karşı Karşıya Geliyor: Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen'in Nijerya'daki Yetim Çocuklara Umut Olma Yolculuğu Nedir?
Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen'in Nijerya'daki Yetim Çocuklara Umut Olma Yolculuğu Nedir?
14 Şubat 2026 Ankara güncel altın fiyatları ve döviz kurları ne durumda?
14 Şubat 2026 Ankara güncel altın fiyatları ve döviz kurları ne durumda?
Masumiyet müzesi galasında eylül lize kandemir'in zarafeti dikkat çekti mi?
Masumiyet müzesi galasında eylül lize kandemir'in zarafeti dikkat çekti mi?
Ramazan Ayında Gıda Ürünlerinde İndirim Kampanyaları Nasıl Düzenlenecek?
Ramazan Ayında Gıda Ürünlerinde İndirim Kampanyaları Nasıl Düzenlenecek?
Esnafın 14 Şubat Sevgililer Günü İçin Beklentileri Neler?
Esnafın 14 Şubat Sevgililer Günü İçin Beklentileri Neler?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft