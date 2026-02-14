Aşk Büyüsü Tuzağıyla 46 Milyon TL Dolandırıcılık: Suç Şebekesi Ortaya Çıktı

Tekirdağ merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyon, Sevgililer Günü öncesinde sosyal medya üzerinden 'büyü' vaadiyle 236 kişiyi dolandıran bir suç şebekesini deşifre etti. Bu dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda toplamda yaklaşık 46 milyon TL'lik bir vurgun yapıldığı tespit edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar, dolandırıcıların kendilerini 'büyücü', 'medyum' ve 'manevi hoca' olarak tanıttıklarını ortaya koydu.

Şüphelilerin, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sosyal medya algoritmalarını kullanarak hedef kitlelerine ulaştıkları belirlendi. Bu kişiler, mağdurlarına 'üzerinizde ağır büyü var' şeklinde korku salarak, sahte ritüeller düzenledikleri ve bu süreçte çeşitli maddi taleplerde bulundukları anlaşıldı.

Şantaj ve Korkutma Yöntemleri Nelerdi?

Dolandırıcıların, muska yazma, büyü bozma, tılsım yapma ve kurban bedeli adı altında para talep ettikleri tespit edildi. Bu materyallerin hiçbir dini ve ilmi karşılığı bulunmamakta olup, mağdurların kişisel verileri ve özel durumları da şantaj unsuru olarak kullanıldığı ortaya kondu. Bu durum, dolandırıcılığın boyutunu ve mağdurlar üzerindeki psikolojik etkisini gözler önüne seriyor.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, Tekirdağ merkezli olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sırasında 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi. Ayrıca, 39 bin TL nakit para, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve harici bellek de operasyonlarda bulundu.

Yasal Süreç ve Gelişmeler Neler?

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi 'Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'şantaj' ve 'suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, dolandırıcılık suçlarının ne denli yaygınlaştığını ve bu tür suçlarla mücadeledeki kararlılığı gözler önüne seriyor.

Toplumda Yarattığı Etkiler ve Önlemler

Bu tür dolandırıcılık vakalarının toplumda yarattığı korku ve güvensizlik, bireylerin manevi inançlarını istismar eden suçluların varlığını daha da görünür kılıyor. Dolandırıcılık vakalarının artış göstermesi, toplumun bu konudaki farkındalığını artırma ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bireyleri bu tür tuzaklara karşı bilinçlendirmek ve sosyal medya kullanımı konusunda dikkatli olmaya teşvik etmek gerektiğini vurguluyor.