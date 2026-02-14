Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Yeni Transferler İçin Hangi Kararları Aldı?

Süper Lig'in köklü takımlarından Beşiktaş, bu hafta sonu oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında teknik direktör Sergen Yalçın'ın alacağı kararları merakla bekliyor. Yalçın'ın kalede değişiklik yapmayacağı, sağ bekte ise yeni transfer Murillo'ya şans vereceği iddia ediliyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. Bu kritik maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferlere forma şansı vermek için hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle sağ bek ve kalede yapılacak olası değişiklikler, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından dikkatle takip ediliyor.

Sergen Yalçın'ın Savunma Planı Nedir?

Skorer'de yer alan habere göre, Sergen Yalçın, Alanya ile oynanan maçta alınan beraberliği unutturmak amacıyla savunma hattında bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Yalçın'ın sağ bekte yeni transfer Murillo'ya şans vermesi bekleniyor. Bu durum, takımın savunma gücünü artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Stoper pozisyonunda ise Agbodou ve Djalo'nun, Başakşehir'in forvetine karşı mücadele edeceği öngörülüyor. Rıdvan'ın sol bekteki görevine devam etmesi bekleniyor. Bu değişikliklerin, takımın savunma hattını güçlendireceği düşünülüyor.

Kalede Değişiklik Olacak mı?

Son haftalarda eleştirilerin hedefi haline gelen kaleci Ersin'in yerine Devis Vasques'in de forma şansı bulabileceği belirtiliyor. Ancak Sergen Yalçın'ın en büyük endişesi, Vasques'in maç eksiği ve takımı henüz tanımaması. Bu sebeple, kalede kimin forma giyeceğine dair kararın son dakikada verileceği ifade ediliyor.

Bu durum, Beşiktaş'ın savunma stratejisini ve kaleci tercihlerini etkileyebilir. Yalçın'ın, takımın genel performansını artırmak adına alacağı kararlar, maçın sonucunu belirlemede kritik rol oynayabilir.

Antrenman Detayları ve Hazırlık Süreci

Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı için hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren bu antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeren bir programla gerçekleştirildi. Antrenmanın, taktiksel çalışmanın ardından sona erdiği bildirildi.

Takımın, bu antrenmanlarla birlikte Başakşehir karşısında daha güçlü bir performans sergilemesi hedefleniyor. Sergen Yalçın'ın alacağı kararlar ve uygulayacağı stratejiler, Beşiktaş'ın bu önemli maçta elde edeceği sonuç açısından belirleyici olacak.