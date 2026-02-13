NBA All-Star 2026 Organizasyonu Ne Zaman Başlayacak ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

2026 NBA All-Star organizasyonu, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Bu yılki organizasyon, 14-16 Şubat tarihleri arasında Los Angeles'ta bulunan Intuit Dome'da gerçekleştirilecek. Yeni formatıyla dikkat çeken All-Star, basketbolseverler için heyecan verici bir deneyim sunacak.

All-Star organizasyonu, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. 1999 yılında lokavt nedeniyle iptal edilen etkinlik hariç, 1951 yılından bu yana her yıl düzenlenen All-Star, bu yıl 75. kez gerçekleştirilecek. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, geçtiğimiz yılki All-Star'da yer almasının ardından bu yıl ikinci kez sahne alacak.

Alperen Şengün'ün All-Star'daki Yeri Nedir?

Alperen Şengün, NBA tarihindeki ikinci Türk basketbolcu olarak All-Star maçına katılma başarısını göstermiştir. 2007 yılında bu başarıyı elde eden Mehmet Okur'un ardından, Alperen üst üste ikinci kez All-Star'da mücadele edecek olan ilk Türk oyuncu olma unvanını taşıyor. Bu sezon NBA'de 46 maçta 20,7 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla All-Star'a seçilmiştir.

2026 All-Star organizasyonunda, yeni formatta ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması takımı mücadele edecek. Alperen Şengün, Dünya Karması takımında yer alacak ve bu takım, diğer iki takım ile karşılaşarak en iyi iki ekip belirlenip şampiyonluk için son bir maç yapacak.

Etkinlik Programı ve Detayları Neler?

All-Star hafta sonu boyunca basketbolseverler, sadece All-Star maçını değil, aynı zamanda yükselen yıldızlar karşılaşmaları, yetenek yarışmaları ve ünlüler müsabakalarını da izleme fırsatı bulacak. Hafta sonunun ilk etkinliği, yarın TSİ 03.00'te başlayacak ünlüler maçı ile başlayacak. Yükselen yıldızlar maçları ise aynı gün TSİ 05.00'te gerçekleştirilecek.

Etkinliğin ikinci gününde, yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları 15 Şubat Pazar günü TSİ 01.00'de yapılacak. Bu yılki All-Star'da Doğu Konferansı'nın ilk 5'ine Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham ve Tyrese Maxey seçilirken, Batı Konferansı'nda ise Stephen Curry, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic ve Victor Wembanyama yer aldı.

Takım Kadroları ve Yarışmalar

All-Star organizasyonundaki takımların kadroları oldukça dikkat çekici. NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı, Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson ve Tyrese Maxey'den oluşurken, NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı'nda Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell ve Norman Powell yer alıyor. Dünya Karması Takımı ise Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Alperen Şengün, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Victor Wembanyama'dan oluşuyor.

Bu organizasyon, basketbolseverler için unutulmaz anlar sunmayı vaat ediyor ve Alperen Şengün gibi yeteneklerin sahne alması, etkinliğin heyecanını artırıyor.