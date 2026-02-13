İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kuvvetli Yağış Sonrası 412 İş Makinesi ve 1365 Personel ile Sahada

İzmir'de 12 Şubat 2026 tarihinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar süren kuvvetli yağış, şehirde çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Bu durum karşısında İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle birlikte sahaya inerek, meydana gelebilecek su baskınları ve heyelanlara karşı yoğun bir mesai harcadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, son 12 saat içerisinde en fazla yağış Karaburun'da kaydedildi. Bu süreçte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda, kent genelinde 412 iş makinesi, 200 pompa ve 1365 personel görev aldı.

Yağışın Etkisi ve Müdahale Çalışmaları Nasıldı?

Gece boyunca etkili olan sağanak yağış, özellikle İzmir'in kıyı ve kuzey aksında yoğunlaştı. MGM ölçüm istasyonlarına göre, Karaburun'da metrekareye 62,9 kilogram, Buca'da 45,4 kilogram, Konak'ta 40,9 kilogram, Aliağa'da 43,6 kilogram ve Foça'da 46 kilogram yağış ölçüldü. Bu durum, bazı bölgelerde su baskınları ve taşkınların meydana gelmesine sebep oldu.

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle konutlar ve yollar üzerindeki su baskınlarına anında müdahale ederek, itfaiye ekipleri de su tahliye çalışmalarını sürdürdü. Özellikle su birikintilerinin yoğun olduğu noktalarda tahliye işlemlerine öncelik verildi.

Heyelan ve Yol Güvenliği Çalışmaları Hangi Bölgelerde Yapıldı?

Dikili Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 hidrosub pompa ile su tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, Karaburun Karareis Mahallesi'nde sitelerde yaşanan su baskınlarına müdahale edildi. Yağışlar sonucunda Dikili Çandarlı Yolu, Bayındır Karapınar Mahallesi ve Urla Balıklıova yolunda heyelanlar meydana geldi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım ekipleri, bu bölgelerde ulaşımın aksamaması için temizlik ve güvenlik çalışmalarını sürdürdü. Tire Küçükkemerdere Mahallesi'nde ulaşım yolu güvenlik önlemleri alınarak açıldı. Ayrıca, Karaburun Yayla Mahallesi'nden Küçükbahçe ve Balıklıova'ya kadar kapalı olan yollar da açılmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Alınan Önlemler ve Gelecek Planları Neler?

Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Konak Alsancak ve Urla Çamlıçay mahalleleri, ihbarların yoğunlaştığı bölgeler arasında yer aldı. İlçe bazında ise Konak ve Urla, en çok etkilenen yerler olarak öne çıktı. Büyükşehir Belediyesi, yağışların devam etme ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve gelişmelerin AKOM tarafından anlık olarak takip edildiğini bildirdi.

Kent genelinde su baskınlarına karşı mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tür olumsuz durumlarla başa çıkmak için gerekli tüm önlemleri almaya devam etmektedir.