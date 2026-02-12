Zeynep Atılgan Kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ekranların lüks ve parlayan yıldızı Zeynep Atılgan, genç yaşına rağmen önemli bir kariyere sahip olmayı başarmıştır. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Fizik eğitimi alırken, dev bütçeli yapımların aranan yüzü haline gelmesi, onun yeteneklerinin ve azminin bir göstergesidir. Sosyal medyada sıkça gündeme gelen 'eski nişanlısı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı ise dikkat çekici bir detaydır.

Zeynep Atılgan Nereli ve Kaç Yaşında?

Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbullu olan genç oyuncu, günümüzde 23 yaşındadır. Kariyerine lüks reklam projeleri ile adım atan Atılgan, aynı zamanda bir Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü öğrencisidir. Zorlu sayısal derslerin arasında sanata olan tutkusunu hiç kaybetmeyen Atılgan, lise yıllarından itibaren tiyatro ile ilgilenmiştir.

2018 yılında profesyonel eğitimler alarak kariyerine yön veren Atılgan, ilk olarak büyük markaların reklam yüzü olarak milyonlarca kişiye ulaşmıştır. Sanat kariyerini bilimsel eğitimiyle birleştiren oyuncu, samimiyetsizliğe tahammül edemeyen karakteri ve enerjik yapısıyla tanınmaktadır. Ailesini kameralardan uzak tutmayı tercih eden Atılgan’ın babası hakkında basına yansıyan net bir bilgi bulunmamaktadır.

Zeynep Atılgan'ın Özel Hayatı Hakkında Bilgiler Neler?

Genç oyuncunun özel hayatı, magazin dünyasında büyük bir merak konusudur. Google aramalarında sıkça karşılaşılan 'Zeynep Atılgan sevgilisi' ve 'eski nişanlısı' gibi başlıklar olsa da, oyuncunun teyit edilmiş bir ilişkisi bulunmamaktadır. Özellikle 'eski nişanlısı' şeklindeki dedikoduların gerçeği yansıtmadığı bilinmektedir. Atılgan, bir röportajında mesleğine saygı duymayan kişilere kapıyı kapattığını belirterek kariyerine verdiği önemi vurgulamıştır.

Şu an için bilinen bir ilişkisi bulunmamakta ve kariyerine odaklanmayı tercih etmektedir. Zeynep Atılgan, 168 cm boyunda ve 54 kg ağırlığındadır. Lüks ve fit görünümünü korumak için savunma sporlarına büyük bir ilgi duymaktadır. Kick boks ve judo ile ilgilenen oyuncu, düzenli olarak pilates ve fitness yapmaktadır. Göz kamaştıran fiziğiyle dikkat çeken Atılgan, Balık burcunun duygusal derinliğini fiziksel disipliniyle birleştirmektedir.

Zeynep Atılgan Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Zeynep Atılgan'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktası, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Yargı' olmuştur. Burada canlandırdığı 'Parla Yılmaz' karakteri ile 3 sezon boyunca milyonlarca izleyiciye ulaşmıştır. Genç oyuncunun yer aldığı projeler arasında 2025 yapımı 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Adil Koçari’nin gözü kara kız kardeşi Fadime Koçari rolü yer almaktadır. Ayrıca 2024 yapımı 'Kardelenler' dizisinde Aysel karakteriyle dikkat çekmiş, 2023 yılında 'Bahar' dizisinde Kiraz karakterine hayat vermiştir.

2021-2024 yılları arasında 'Yargı' dizisinde Pınar Deniz’in canlandırdığı Ceylin karakterinin yeğeni Parla rolüyle dünya çapında tanınan Atılgan, 2021 yılında 'Arka Sokaklar' dizisinde kariyerinin ilk ekran deneyimini konuk oyuncu olarak yaşamıştır. Zeynep Atılgan, özellikle 'Taşacak Bu Deniz' dizisindeki Fadime rolüyle Karadenizli sert ve neşeli bir kadını canlandırarak oyunculuk yeteneğini gözler önüne sermiştir. Gelecekte bir festival filminde yer almayı ve lüks bir müzikalde başrol oynamayı hedeflemektedir.