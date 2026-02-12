Yener İnce kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray takım doktoru hakkında bilmeniz gerekenler

Türk futbolu, son dönemde yaşanan bahis soruşturmasıyla sarsıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan "kara liste"de Galatasaray Takım Doktoru Abdullah Yener İnce'nin ismi dikkat çekti. Bu durum, spor camiasında büyük bir yankı uyandırdı ve gözler, Yener İnce'nin kariyerine çevrildi.

TFF, profesyonel liglerde görev yapan sağlık ekipleri ve yardımcı personellere yönelik başlattığı kapsamlı bahis soruşturmasında, son beş yıl içerisinde kulüplerin en mahrem bilgilerine erişim sağlayan toplam 510 personelin bahis oynadığını tespit etti. Bu isimler arasında Galatasaray’ın deneyimli doktoru Yener İnce de yer aldı.

Yener İnce'nin Galatasaray kariyeri nedir?

2013 yılından bu yana Galatasaray’ın sağlık heyetinin başında bulunan Abdullah Yener İnce, kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Yener İnce, birçok şampiyonlukta ve dünyaca ünlü futbolcuların sakatlık süreçlerinde aktif rol alarak kulübün başarısına katkıda bulunmuştur. Ancak, bahis oynadığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi, camiada büyük bir şok etkisi yarattı.

Yener İnce, soruşturma süreci boyunca tedbirli olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu durum, hem kulüp hem de taraftarlar açısından endişe verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. İnce’nin Galatasaray’daki kariyeri, spor hekimliği alanındaki uzmanlığı ve futbolcu sağlığı konusundaki deneyimi ile şekillenmiştir.

Yener İnce'nin kişisel bilgileri nelerdir?

Abdullah Yener İnce, 6 Eylül 1969 tarihinde Osmaniye’de dünyaya gelmiştir. Spor hekimliği, futbolcu sağlığı ve rehabilitasyon konularında uzmanlaşmış olan İnce, bu alanda önemli bir bilgi birikimine sahiptir. Galatasaray’a katıldığı 2013 yılından bu yana, kulübün sağlık ekibinin başında yer alarak birçok önemli başarıya imza atmıştır.

Bahis soruşturmasında adı geçen Yener İnce, soruşturma tamamlanana kadar saha kenarında veya kulüpte görev yapamayacaktır. Bu durum, hem kendisi hem de Galatasaray için belirsizlik yaratmaktadır.

Bahis soruşturması ve sonuçları neler olacak?

Bahis soruşturması, sadece Galatasaray ile sınırlı kalmamış, Fenerbahçe’nin tercümanı Saruhan Karaman gibi diğer kulüplerin profesyonellerini de kapsamıştır. TFF’nin yürüttüğü bu soruşturma, doktorlardan malzemecilere, beslenme uzmanlarından psikolojik danışmanlara kadar geniş bir yelpazede disiplin sevklerini içermektedir. Toplamda 510 kişiye disiplin cezası verilmesi gündemde olup, bu kişilerin meslekten men edilmesine kadar varan ağır yaptırımlar söz konusu olabilir.

Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi çerçevesinde, bu tür ihlallerin ciddiyeti göz önünde bulundurularak gerekli yaptırımların uygulanması beklenmektedir. Bu süreç, Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.