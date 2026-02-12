Suudi Arabistan'da Al-Hilal, Karim Benzema ile Darwin Nunez'i kadrodan çıkararak yabancı sınırı krizini nasıl çözdü?

Suudi Arabistan'ın önde gelen futbol kulüplerinden Al-Hilal, dünyaca ünlü futbolcu Karim Benzema'yı kadrosuna kattıktan sonra, yabancı oyuncu sınırı nedeniyle Darwin Nunez'i kadrodan çıkarmak zorunda kaldı. Bu durum, hem futbol camiasında hem de taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Al-Hilal, Benzema'nın transferi ile birlikte, ligdeki yabancı oyuncu kontenjanını boşaltmak amacıyla radikal bir karar alarak, Uruguaylı golcü Darwin Nunez ve savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kadro listesinden çıkardı. Bu durum, kulüp için beklenmedik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yabancı kontenjanı sorunu nasıl ortaya çıktı?

Suudi Pro Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı, kulüplerin kadro yapılandırmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Al-Hilal, Karim Benzema'nın transferi ile birlikte, mevcut kadrosunda yer alan yabancı oyuncular arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Nunez ve Mari'nin kadrodan çıkarılması, kulübün bu durumu çözme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Darwin Nunez, bu sezon ligde 23 maçta 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemesine rağmen, Benzema'nın gelişi ile birlikte kulübün planlarında yer bulamadı. Nunez, bu sezonun geri kalanında yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi müsabakalarında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin Nunez ile ilgili girişimleri nelerdi?

Darwin Nunez'in transfer süreci, Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe ile de bağlantılı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe, Nunez'i kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf etti. Ancak, oyuncunun Suudi Arabistan'daki yüksek maaş beklentisi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmeye çok yaklaştığı ancak finansal engeller nedeniyle sonuca ulaşamadığı öğrenildi. Bu durum, Nunez'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Al-Hilal'in transfer stratejisi ne anlama geliyor?

Al-Hilal, Karim Benzema transferi ile sadece rakiplerine değil, aynı zamanda kendi oyuncularına da güçlü bir mesaj vermiş oldu. Dünyanın en iyi forvetlerinden birini kadrosuna dahil eden Arap ekibi, yüksek maliyetli oyuncularını dahi gözden çıkararak şampiyonluk hedefindeki kararlılığını gösterdi.

Bu transfer hamleleri, Suudi Pro Lig'de dengeleri değiştirecek nitelikte. Al-Hilal'in bu stratejisi, diğer kulüplerin de benzer hamleler yapma ihtimalini artırıyor ve ligdeki rekabeti daha da kızıştırıyor.