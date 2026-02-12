İstanbul’da 2026 Yılı Minibüs Ücret Tarifesi Ne Olacak? İndi-Bindi Ücretleri ve Öğrenci Fiyatları Nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan yeni karar doğrultusunda, şehirdeki toplu ulaşım araçları arasında yer alan minibüslerin ücretlerine de önemli bir artış gerçekleştirildi. Yapılan %20 oranındaki zam, minibüslerdeki en kısa mesafe ücretinin yükselmesine neden oldu. Bu gelişme, İstanbul'daki toplu ulaşım sisteminin genel fiyatlandırma politikası çerçevesinde değerlendirildiğinde, yolcuların maliyetlerini doğrudan etkileyecek bir durum olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da minibüs ücretleri, 2026 yılı itibarıyla ne kadar oldu? Öğrenci minibüs fiyatları hangi seviyeye ulaştı? Bu sorular, toplu taşıma kullanıcıları tarafından merakla araştırılmakta. Yeni fiyat listesi, yolcuların bütçelerini etkileyen önemli bir unsur haline geldi.

Minibüs Ücretlerinde Yapılan Değişiklikler Neler?

İBB Meclisi'nde 12 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, otobüs, metro ve metrobüs biletlerine yapılan %20'lik zammın yanı sıra minibüs ücretleri de güncellendi. Bu değişiklik, oy çokluğu ile kabul edilerek yürürlüğe girdi. Böylece İstanbul'daki toplu taşıma sisteminde önemli bir fiyat artışı yaşanmış oldu.

Yeni tarifeye göre, minibüslerde 0-4 kilometre arası yolculuk ücreti 39 TL olarak belirlenirken, 15-20 kilometre arası yolculuk ücreti ise 47 TL olarak belirlendi. 20 kilometreyi aşan mesafelerde ise, 47 TL'ye ek olarak her kilometre için 1,40 TL ek ücret alınacak.

Öğrenci Minibüs Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Öğrenci kartı ile yapılan yolculuklarda da yeni fiyatlar geçerli olacak. Öğrenci minibüs fiyatları, genel zamdan etkilenerek güncellenmiş durumda. Bu durum, öğrenci kullanıcılar için de önemli bir maliyet değişimi anlamına geliyor. Öğrencilerin toplu taşıma maliyetleri, bu yeni tarifelerle birlikte artış göstermiştir.

İstanbul'da minibüslerin yanı sıra diğer toplu taşıma araçlarının da fiyatlarının artması, şehirdeki ulaşım sisteminin genel yapısını etkileyecek bir durum olarak değerlendiriliyor. Bu değişiklikler, toplu taşıma kullanıcılarının bütçelerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirebilir.

Yeni Fiyatların Yolcular Üzerindeki Etkisi Nedir?

Minibüs ücretlerindeki artış, İstanbul'daki ulaşım kalemleri arasında önemli bir yer tutmakta. Özellikle, günlük yolculuk yapan bireyler için bu değişikliklerin maliyetleri nasıl etkileyeceği merak konusu. Yolcular, yeni fiyatlar ile birlikte bütçelerini yeniden planlamak zorunda kalacaklardır.

Sonuç olarak, İstanbul'daki minibüs ücretlerine yapılan zam, toplu ulaşım sisteminin genel fiyatlandırma politikası çerçevesinde önemli bir gelişme olarak kaydedilmiştir. Yolcuların bu yeni tarifelerle birlikte yolculuk planlamalarını ve bütçelerini gözden geçirmeleri gerekecektir.