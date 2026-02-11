Cevdet Yılmaz, CHP'nin Provokatif Yaklaşımını Kınadı

ANKARA, (DHA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri ve Adalet Bakanları'nın yemin töreni sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu tarafından sergilenen tutumu eleştirerek, bu davranışın provokatif olduğunu ifade etti. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ana muhalefetin bu tavrının demokratik ve hukuki bir tutumdan uzak olduğunu belirtti.

Yılmaz'dan Sert Eleştiri

Cevdet Yılmaz, CHP'nin tutumunun siyasi ciddiyetle bağdaşmadığını vurgulayarak, "Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Meclis'te bu tür görüntüleri hak etmiyor" şeklinde konuştu. Yılmaz, bu tür yaklaşımların demokratik atmosferi olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve Meclis'in itibarına zarar verdiğini ifade etti.

Meclis'in Ciddiyetine Dikkat Çekti

Açıklamasında, Meclis çatısı altında görev yapan tüm siyasi aktörlere çağrıda bulunan Yılmaz, aziz milletin temsil edilme bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Saygın ve sorumlu bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum" diyerek, siyasi partilerin ve temsilcilerin sorumluluklarını hatırlattı.

Bu olay, Türkiye’nin siyasi gündeminde tartışmalara yol açarken, Meclis'in işleyişine yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Yılmaz'ın açıklamaları, siyasi partiler arasındaki diyalogun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Gelişmeler, Türkiye'nin siyasi atmosferinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.