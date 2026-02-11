Ordu'da Sahilde İnsansız Hava Aracı Bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Kırkevler Plajı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde şüpheli bir cisimle karşılaştı. Bu durum, hem yerel halkın hem de güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Olayın ardından, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve hemen harekete geçildi.

Olay Yeri ve Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, buluşma noktasında güvenlik önlemleri alarak, çevre halkının olay yerine yaklaşmasına izin vermedi. Yapılan ilk incelemelerde, kıyıda bulunan cismin bir insansız hava aracı (İHA) olduğu tespit edildi. Bu durum, yerel yetkililer ve güvenlik birimleri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Sualtı Savunma Grup Komutanlığı İncelemesi

İstanbul'dan Ordu'ya gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri, insansız hava aracında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, aracın içerisinde herhangi bir patlayıcı veya tehlikeli madde bulunup bulunmadığını kontrol etti. Yapılan incelemeler sonucunda, aracın güvenli olduğu ve çevre için bir tehdit oluşturmadığı belirlendi.

Aracın Olay Yerinden Kaldırılması

İnsansız hava aracı, SAS ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, polis tarafından kriminal inceleme yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı. Olayın ardından yetkililer, benzer durumların yaşanmaması adına vatandaşları daha dikkatli olmaya teşvik etti. Sahil alanlarının güvenliği için alınan önlemler ve yapılan denetimler, bu tür olayların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.