Dolar
43,6403 %0
Euro
51,8530 %0
Gram Altın
7.139,55 % 0,04
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Ordu'da Sahilde İnsansız Hava Aracı Bulundu

Ordu'da Sahilde İnsansız Hava Aracı Bulundu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ordu'da Sahilde İnsansız Hava Aracı Bulundu
Okunma Süresi: 2 dk

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Kırkevler Plajı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde şüpheli bir cisimle karşılaştı. Bu durum, hem yerel halkın hem de güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Olayın ardından, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve hemen harekete geçildi.

Olay Yeri ve Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, buluşma noktasında güvenlik önlemleri alarak, çevre halkının olay yerine yaklaşmasına izin vermedi. Yapılan ilk incelemelerde, kıyıda bulunan cismin bir insansız hava aracı (İHA) olduğu tespit edildi. Bu durum, yerel yetkililer ve güvenlik birimleri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Sualtı Savunma Grup Komutanlığı İncelemesi

İstanbul'dan Ordu'ya gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri, insansız hava aracında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, aracın içerisinde herhangi bir patlayıcı veya tehlikeli madde bulunup bulunmadığını kontrol etti. Yapılan incelemeler sonucunda, aracın güvenli olduğu ve çevre için bir tehdit oluşturmadığı belirlendi.

Aracın Olay Yerinden Kaldırılması

İnsansız hava aracı, SAS ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, polis tarafından kriminal inceleme yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı. Olayın ardından yetkililer, benzer durumların yaşanmaması adına vatandaşları daha dikkatli olmaya teşvik etti. Sahil alanlarının güvenliği için alınan önlemler ve yapılan denetimler, bu tür olayların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

#İha
#Ordu
#Sahil
Yeşil GYO’dan Dava Açılması Hakkında Açıklama
Yeşil GYO’dan Dava Açılması Hakkında Açıklama
#Ekonomi / 11 Şubat 2026
Serenay Sarıkaya Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ünlü Oyuncunun Kariyeri, Oynadığı Diziler ve Hayatı
Serenay Sarıkaya Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ünlü Oyuncunun Kariyeri, Oynadığı Diziler ve Hayatı
#Gündem / 11 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı'nın Kapanışında Konuştu
Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı'nın Kapanışında Konuştu
Gündem
Akın Gürlek Kimdir? TBMM’deki Yemin Töreninde Neler Yaşandı?
Akın Gürlek Kimdir? TBMM’deki Yemin Töreninde Neler Yaşandı?
Esra Erol Programında Eğlenceli Anlar: Fatsa'nın Reklamı ve Hararetli Savunma
Esra Erol Programında Eğlenceli Anlar: Fatsa'nın Reklamı ve Hararetli Savunma
Bu Samsung Modelleri One UI 8.5 Güncellemesi Almayacak
Bu Samsung Modelleri One UI 8.5 Güncellemesi Almayacak
Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti'den Beşiktaş'a Ziyaret
Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti'den Beşiktaş'a Ziyaret
ABD'de Tarım Dışı İstihdam Ocakta Beklentileri Aştı
ABD'de Tarım Dışı İstihdam Ocakta Beklentileri Aştı
Kanbolat Görkem Arslan'ın Son Paylaşımı Dikkat Çekti
Kanbolat Görkem Arslan'ın Son Paylaşımı Dikkat Çekti
Deutsche Bank'tan Epstein Açıklaması: Hatalarımızdan Ders Aldık
Deutsche Bank'tan Epstein Açıklaması: Hatalarımızdan Ders Aldık
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft